Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Σύλληψη γυναίκας για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Πάτρα: Σύλληψη γυναίκας για διακίνηση να...

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για το περιστατικό

Στην Πάτρα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών συνέλαβαν δύο άτομα για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση και έρευνες.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθησαν, χθες 10/10/2025 στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δύο ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών και αστυνομικής επιτήρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν γυναίκα να προβαίνει σε πώληση μικροποσότητας ναρκωτικών ουσιών σε άτομο, το οποίο στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μία (1) αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία περιέχουσα ηρωίνη μικτού βάρους -1- γραμμαρίου.

Ακολούθως, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία της γυναίκας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-78,4- γραμμάρια ηρωίνης,
-24,5- γραμμάρια κάνναβης,
-1- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας -1- κινητό τηλέφωνο και
-355- ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ έκοψε φοίνικα σε αυλή σπιτιού χωρίς καμία ενημέρωση- ΦΩΤΟ

Ντόναλντ Τραμπ: Η Χαμάς ετοιμάζει την παράδοση ομήρων στο Ισραήλ- Τι προβλέπει η συμφωνία ανταλλαγής

Ηλεία: Οκτώ συλλήψεις και κατασχέσεις ναρκωτικών σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σύλληψη Ναρκωτικά Αστυνομία

Ειδήσεις