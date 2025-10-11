Back to Top
Πάτρα: Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ έκοψε φοίνικα σε αυλή σπιτιού χωρίς καμία ενημέρωση- ΦΩΤΟ

Απίστευτο περιστατικό

Σήμερα το πρωί στην Πάτρα, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ μπήκε αυθαίρετα σε ιδιωτική αυλή στην οδό Φωκαίας και ξεκίνησε να κόβει έναν φοίνικα χωρίς καμία ενημέρωση.

Όταν οι ιδιοκτήτες διαμαρτυρήθηκαν για την παράνομη είσοδο και τις εργασίες, οι εργαζόμενοι απάντησαν ότι το δέντρο εμπόδιζε τα καλώδια ρεύματος, παρότι τα κλαδιά βρίσκονταν τουλάχιστον τρία μέτρα μακριά, όπως τόνισε ο ίδιος. Η Αστυνομία κλήθηκε να επέμβει, ενώ ο φοίνικας υπέστη σοβαρές ζημιές.

Οι ιδιοκτήτες προτίθενται να καταθέσουν μήνυση για φθορά ξένης περιουσίας και παράνομη παραβίαση ιδιωτικού χώρου.

