Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας με 33 πακέτα και 2 συσκευασίες λαθραίου καπνού στην κατοχή του

Τι αναφέρει η αστυνομία για το περιστατικό
Το βράδυ της Παρασκευής (10/10) στην Πάτρα, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης συνέλαβαν έναν άνδρα για κατοχή λαθραίων καπνικών προϊόντων.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -33- πακέτα και -2- συσκευασίες λαθραίων καπνικών προϊόντων.
