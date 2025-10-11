Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας με 33 πακέτα και 2 συσκευασίες λαθραίου καπνού στην κατοχή του

Τι αναφέρει η αστυνομία για το περιστατικό

Το βράδυ της Παρασκευής (10/10) στην Πάτρα, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης συνέλαβαν έναν άνδρα για κατοχή λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -33- πακέτα και -2- συσκευασίες λαθραίων καπνικών προϊόντων.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σύλληψη Λαθραία Τσιγάρα Αστυνομία

Ειδήσεις