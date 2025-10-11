Ντόναλντ Τραμπ: Η Χαμάς ετοιμάζει την παράδοση ομήρων στο Ισραήλ- Τι προβλέπει η συμφωνία ανταλλαγής

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Χαμάς προχωρά στη συγκέντρωση των Ισραηλινών ομήρων που πρόκειται να παραδοθούν στο Ισραήλ, στο πλαίσιο ιστορικής συμφωνίας ανταλλαγής με εκατοντάδες Παλαιστινίους κρατούμενους. Η κίνηση αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα για την εφαρμογή της εκεχειρίας στη Γάζα, μετά από περισσότερα από δύο χρόνια πολέμου.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Χαμάς θα απελευθερώσει περίπου 20 Ισραηλινούς ομήρους έως τη Δευτέρα, ενώ το Ισραήλ θα προχωρήσει στην απελευθέρωση 250 Παλαιστινίων που εκτίουν ποινές φυλάκισης, καθώς και 1.700 ατόμων που είχαν συλληφθεί στη Γάζα τα τελευταία δύο χρόνια χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Ο Τραμπ δήλωσε ότι κάποιοι όμηροι «κρατούνται σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες», εκφράζοντας αισιοδοξία ότι η ανταλλαγή θα ολοκληρωθεί «με ασφάλεια και αξιοπρέπεια».

Η εκεχειρία, που συμφωνήθηκε υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, επέτρεψε στην ισραηλινή πλευρά να ολοκληρώσει μια μερική αποχώρηση των στρατευμάτων της από τη Γάζα. Η ισραηλινή στρατιωτική διοίκηση ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της «σταμάτησαν τις επιχειρήσεις» προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία ανταλλαγής και η επιστροφή των ομήρων. Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε λίγες ώρες αργότερα ότι το Ισραήλ ολοκλήρωσε την πρώτη φάση της αποχώρησης, διατηρώντας ωστόσο τον έλεγχο περίπου του 53% της παλαιστινιακής επικράτειας.

Επιστροφή στα ερείπια

Με την έναρξη της εκεχειρίας, δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι άρχισαν να επιστρέφουν στα κατεστραμμένα σπίτια τους στο βόρειο τμήμα της Γάζας, μια περιοχή που έχει σχεδόν ισοπεδωθεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Ο εκπρόσωπος της πολιτικής άμυνας της Γάζας, Μαχμούντ Μπασάλ, δήλωσε ότι περίπου 200.000 κάτοικοι έχουν επιστρέψει στις εστίες τους από την Παρασκευή.

Η ΕΕ ανακοίνωσε ότι η αποστολή της στα σύνορα Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου θα επαναλειτουργήσει στις 14 Οκτωβρίου, με στόχο να διευκολύνει τη διέλευση πολιτών και ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι όροι της ανταλλαγής

Η συμφωνία προβλέπει ότι η διαδικασία ανταλλαγής θα πραγματοποιηθεί «χωρίς δημόσιες τελετές ή κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης». Στο παρελθόν, οι παραδόσεις ομήρων πραγματοποιούνταν υπό την επίβλεψη του Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος μετέφερε τους απελευθερωμένους ομήρους στο Ισραήλ. Η οργάνωση κάλεσε και τώρα οι ανταλλαγές να πραγματοποιηθούν «με σεβασμό και ασφάλεια», αποφεύγοντας τις σκηνές χάους που είχαν σημειωθεί σε προηγούμενες περιπτώσεις, όταν η Χαμάς είχε παρουσιάσει δημόσια τους ομήρους.

Στον κατάλογο των κρατουμένων που θα απελευθερωθούν από το Ισραήλ περιλαμβάνονται κυρίως μέλη τηςΧαμάς και της Φατάχ, πολλοί από τους οποίους καταδικάστηκαν για επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών ή πολιτών. Ο παλαιότερος κρατούμενος είναι ο 64χρονος Σαμίρ Αμπού Ναάμα, μέλος της Φατάχ, που είχε συλληφθεί το 1986 στη Δυτική Όχθη για τοποθέτηση εκρηκτικών. Ο νεότερος είναι ο 18χρονος Μοχάμεντ Αμπού Κατίς, ο οποίος συνελήφθη το 2022 σε ηλικία 16 ετών για απόπειρα επίθεσης με μαχαίρι.

Το μήνυμα Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε τη συμφωνία λέγοντας ότι «δύο χρόνια μετά τη μαύρη ημέρα της 7ης Οκτωβρίου, έρχεται η ώρα της επιστροφής των αδελφών μας». Σε δήλωσή του τόνισε: «Αυτή τη φορά, η γιορτή του Σιμχάτ Τορά θα είναι ημέρα εθνικής χαράς – η μέρα που επιστρέφουν οι δικοί μας άνθρωποι στο σπίτι».