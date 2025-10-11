Γερμανία: Η 17χρονη θετή κόρη της δημάρχου την κρατούσε δεμένη και τη βασάνιζε επί ώρες στο υπόγειο

Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον σοβαρό τραυματισμό της 57χρονης δημάρχου του Χέρντεκε στη Γερμανία, Ίρις Στάλτσερ.

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, βασική ύποπτη στην υπόθεση φέρεται να είναι η θετή της κόρη, η οποία φέρεται να την υπέβαλε σε πολύωρη κακοποίηση.

Αρχικά, οι πληροφορίες έκαναν λόγο για επίθεση από άγνωστους δράστες, ωστόσο η αστυνομική έρευνα άλλαξε τα δεδομένα. Όπως προέκυψε, η θετή κόρη της Στάλτσερ ήταν εκείνη που ειδοποίησε τις αρχές, ισχυριζόμενη πως βρήκε τη μητέρα της αιμόφυρτη στο σαλόνι του σπιτιού τους. Η εξέλιξη της έρευνας, όμως, φαίνεται να δείχνει πως η ίδια είναι η φερόμενη δράστης.

Όπως διαπιστώθηκε, η Στάλτσερ έφερε 13 μαχαιριές στο άνω μέρος του σώματος, καθώς και πολλαπλά αιματώματα και κατάγματα στο κρανίο.

Παρά τα εκτεταμένα τραύματά της, η πολιτικός του SPD επέζησε και μιλώντας στους αστυνομικούς αποκάλυψε την αλήθεια για την επίθεση που, όπως είπε, δέχθηκε από τη θετή κόρη της.

Όπως αναφέρει η Bild, η 57χρονη πολιτικός περιέγραψε ότι βασανίστηκε από τη θετή κόρη της στο υπόγειο του σπιτιού για ώρες.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή η Στάλτσερ είπε στους αστυνομικούς ότι η 17χρονη τη μαχαίρωσε με δύο διαφορετικά μαχαίρια, τη χτύπησε στο κεφάλι με βαρύ αντικείμενο και έκαψε τα μαλλιά και τα ρούχα της βάζοντας φωτιά με έναν αποσμητικό και έναν αναπτήρα.

Μετά την καταγγελία αυτή, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα από τα μαχαίρια που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση στο σακίδιο του 15χρονου - επίσης υιοθετημένου - γιου της 57χρονης καθώς ρούχα με αίμα που πιστεύεται ότι ανήκουν στην 17χρονη δράστη.

Η Στάλτσερ είχε βρεθεί σε πολυθρόνα στο σαλόνι του σπιτιού της χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμα πώς κατάφερε να ξεφύγει από το υπόγειο που την κρατούσε η 17χρονη.

Ωστόσο, οι άνδρες της σήμανσης ανακάλυψαν στοιχεία που δείχνουν ότι έγιναν προσπάθειες να αφαιρεθεί το αίμα και άλλα στοιχεία από την περιοχή γύρω από την πολυθρόνα στην οποία βρέθηκε η 57χρονη, υποδηλώνοντας ότι ο χώρος είχε καθαριστεί.

Αν και το κίνητρο παραμένει ασαφές, γερμανικά μέσα ενημέρωσης μεταφέρουν ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού υπήρξε διαμάχη μεταξύ της μητέρας και των υιοθετημένων παιδιών της, με αναφορές για ενδοοικογενειακή βία και χρήση μαχαιριού.

Η αστυνομία συνέλαβε αρχικά και τα δύο παιδιά, αλλά τα δύο αφέθηκαν ελεύθερα μετά την απόφαση της εισαγγελίας να μην ασκήσει δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, υποβαθμίζοντας το έγκλημα στο γερμανικό ισοδύναμο της βαριάς σωματικής βλάβης.