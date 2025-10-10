Πάτρα: Την ώρα που εμείς γκρεμίζουμε το παλιό κτίριο Λιμένα, στη Θεσσαλονίκη, φτιάχνουν τοπόσημο

Την ώρα που στην Πάτρα το ιστορικό κτίριο του παλιού Λιμένα κατεδαφίζεται, στερώντας από την πόλη ένα ακόμη κομμάτι της αρχιτεκτονικής και βιομηχανικής της μνήμης, στη Θεσσαλονίκη ένα αντίστοιχης εποχής και αξίας κτίσμα αναγεννάται.

Το παλιό κτίριο της ΠΑΕΓΑ, κατασκευής 1927, μετατρέπεται σε πρότυπο "πράσινο" τοπόσημο, φιλοξενώντας σύντομα το Competence Center της Deloitte, σε μια επένδυση που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ και δίνει νέα ζωή στο παραλιακό μέτωπο της πόλης.

Τι περιλαμβάνει η ανακατασκευή

Tα 20 εκατ. ευρώ θα ξεπεράσει η συνολική επένδυση για την ενίσχυση και τη μετατροπή σε «πράσινο» κτίριο, κατηγορίας LEED – Gold, της ΠΑΕΓΑ, του μεγαλύτερου κτιρίου εντός της χερσαίας ζώνης του ΟΛΘ, έργο που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2025, οπότε και θα υποδεχθεί το Competence Center της Deloitte (DACC) στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο ήδη απασχολούνται 1.300 άτομα προσωπικό.

Το κτίριο αυτό των 14.000 τ.μ., μεγαλύτερο ακόμη και από το διατηρητέο του Παλιού Τελωνείου, κτίσθηκε το 1927 και για σειρά δεκαετιών ήταν αποθηκευτικοί χώροι της ΠΑΕΓΑ, ενώ μεταπολεμικά φιλοξένησε εγκαταστάσεις της UNNRA, όπως και γερμανική εταιρεία ενδυμάτων. Από το 1982 και ύστερα, το κτίριο στο μεγαλύτερο μέρος του παρέμενε κενό και αναξιοποίητο, παρ’ ότι με τον μεγάλο όγκο του δεσπόζει στο θαλάσσιο μέτωπο της πόλης.

Ωστόσο, σχεδόν 100 χρόνια μετά την κατασκευή του, μία νέα σελίδα ανοίγει στην ιστορία του, καθώς η ΟΛΘ Α.Ε. το υποπαραχώρησε στην Dimera Land & Property Investments, εταιρεία συμφερόντων του Ιβάν Σαββίδη, η οποία και ανακαινίζει εκ βάθρων το κτιριακό συγκρότημα και όχι μόνο το τμήμα των περίπου 8.000 τ.μ., στο οποίο θα εγκατασταθεί το DACC της Deloitte.

Το DACC της Deloitte

Η Deloitte, με συμφωνία μίσθωσης για 12 χρόνια, θα εγκατασταθεί στο τμήμα του κτιρίου που βλέπει στη θάλασσα και με δικούς της αρχιτέκτονες σχεδιάζει ένα πολύ ιδιαίτερο design των χώρων που θα χρησιμοποιεί για τα επόμενα χρόνια.

Στην παρούσα φάση, με ταχείς ρυθμούς εξελίσσονται οι εργασίες ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού του κτιρίου, με περισσότερα από 100 άτομα να δουλεύουν καθημερινά στο έργο. Επίσης, βρίσκονται σε πρόοδο όλες οι παραγγελίες υλικών και μηχανημάτων για τις μετέπειτα φάσεις, οπότε πλέον είναι ορατή η ολοκλήρωσή του έως το τέλος του 2025.

Σύμφωνα με το powergame.gr, η DLP βρίσκεται σε συζητήσεις με πολυεθνικές που ενδιαφέρονται να εγκαταστήσουν τα γραφεία τους στο κτίριο. Σήμερα υπάρχουν ακόμη 4.000 τ.μ., τα οποία είναι λίγα σε σύγκριση με τη μεγάλη ζήτηση που έχει εκδηλωθεί για τους διαθέσιμους χώρους του μεγάλου οικοδομήματος, καθώς η λειτουργία του Μετρό έχει δώσει νέα ώθηση στην αγορά ακινήτων του κέντρου της πόλης, επειδή ελλείψει χώρων στάθμευσης την καθιστά πιο εύκολα προσβάσιμη.

Το κτίριο των 13.872 τ.μ., για την ακρίβεια, βρίσκεται σε οικόπεδο 9,8 στρεμμάτων. Έχει ισόγειο, τρεις ορόφους και δώμα και φτάνει στα 16 μέτρα ύψος. Το κτίριο, που εξωτερικά δίνει την εικόνα ενός μεγάλου, αυστηρού, ορθογωνικού κτίσματος, στο εσωτερικό του έχει ένα πολύ ενδιαφέρον αίθριο, το οποίο σχηματίζεται από τους δύο κάθετους άξονες συμμετρίας, βορρά – νότου και ανατολής – δύσης, που χωρίζουν το μεγάλο οικοδόμημα σε τέσσερα επί μέρους κτίρια ή τεταρτημόρια. Ο άξονας βορρά – νότου δημιουργεί μία διαμπερή στοά, που δίνει ένα πολύ ιδιαίτερο μορφολογικό χαρακτηριστικό στο κτίριο.

ΠΑΕΓΑ, το κτίριο έχει τη δική του ιστορία

Μια αξιόλογη και πλήρης περιγραφή της ιστορίας του κτιρίου περιέχεται στο σύγγραμμα του κ. Δεληγιάννη «Το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης» και έχει, διατηρώντας τη σύνταξή του, ως ακολούθως: «ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ (ΠΑΕΓΑ)».

Κτίστηκε το 1927 από την κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΚΤΩΝ για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες αποθήκευσης στην Ελευθέρα Ζώνη και η κατασκευή του κόστισε 22.000 χρυσές λίρες. Το κτίριο στέγασε αποθηκευτικούς χώρους μέχρι το 1940 και κατά την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου επιτάχθηκε από τους Γερμανούς, μέχρι και την αποχώρησή τους το 1945. Την περίοδο 1947-1955 στέγασε υλικό για λογαριασμό της διασυμμαχικής οργάνωσης αρωγής και αποκατάστασης (UNRRA), ενώ από το 1953 και μετά επαναλειτουργεί ως αποθήκη της Προνομιούχου Ανωνύμου Εταιρείας Γενικών Αποθηκών Ελλάδος. Το 1972 στεγάζεται στον 2ο και 3ο όροφο η γερμανική εταιρεία ενδυμάτων Von Baum. Τόσο οι χώροι του ισογείου, όσο και του 1ου ορόφου εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται από την ΠΑΕΓΑ. Οι δύο εταιρείες συστεγάζονται μέχρι το 1982, οπότε το κτίριο περνάει στην ιδιοκτησία του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης. Το κτίριο είναι ένα από τα μεγαλύτερα κτίρια του Λιμένα της Θεσσαλονίκης, με συνολική έκταση 13.872 τετραγωνικών μέτρων, και αποτελεί ένα από τα υψηλότερα κτίριά του, το οποίο δεσπόζει επάνω στο θαλάσσιο μέτωπο. Είναι συνδεδεμένο με τη λειτουργία της Ελευθέρας Ζώνης του ΟΛΘ, την ιστορία των μεταφορών και αποθήκευσης εμπορευμάτων στο λιμάνι, αλλά και της μεταποίησης αγαθών. Παρουσιάζει επίσης κατασκευαστικό ενδιαφέρον, καθώς είναι από τα πρώτα κτίρια της πόλης για τη θεμελίωση του οποίου χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της πασσαλόπηξης (πάσσαλοι Franki), καθώς είναι χτισμένο σε επισφαλές έδαφος δίπλα στη θάλασσα.

Ένα τοπόσημο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Με την ανακατασκευή, στο κτίριο δημιουργούνται χώροι γραφείων, ενώ για το ισόγειο έχουν προβλεφθεί χώροι για τη λειτουργία επιχειρήσεων F&B. Επίσης, σε έκταση δίπλα στο κτίριο θα δημιουργηθεί πάρκινγκ με 150 θέσεις στάθμευσης, εξοπλισμένες με συστήματα για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, πιστοποιημένες και αυτές κατά LEED – Gold.

Με την αποκατάσταση και, ουσιαστικά, ανακατασκευή του κτιρίου, η χερσαία ζώνη του λιμανιού αποκτά ένα νέο τοπόσημο, το οποίο είναι ορατό από το Δικαστικό Μέγαρο, αλλά και την οδό 26ης Οκτωβρίου.

Oι συντελεστές του έργου είναι πολλοί: η αρχιτεκτονική μελέτη έγινε από το τεχνικό γραφείο Deda & Architects, οι μελέτες Η/Μ από το γραφείο Γεράσιμος Καμπίτσης, τα στατικά από τη ΣΤΑΤΟΡΑΣ ΙΚΕ, η ακουστική μελέτη από το γραφείο Γεράσιμος Χατζηγεωργίου, η μελέτη φωτισμού έγινε από την AdLight, το project management του έργου έχει η Hill International, ενώ το κατασκευαστικό έργο εκτελεί η REDEX, εταιρεία του ομίλου επιχειρήσεων Κοπελούζου. Σημειωτέον ότι το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Optima bank, στο πλαίσιο του RRF.