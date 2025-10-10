Ευλογιά των προβάτων: Στην Εισαγγελία οι παράνομοι εμβολιασμοί

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας ζήτησε να μεταβιβαστούν στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου οι καταγγελίες του τηλεοπτικού σταθμού MEGA ότι πολλοί εισάγουν παρανόμως εμβόλια για την ευλογιά -και πιο συγκεκριμένα από την Τουρκία, την Ιορδανία και την Αίγυπτο-, τα οποία κάνουν μόνοι τους στα ζώα.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, το κόστος του εμβολίου ανέρχεται στα 3,5 ευρώ ανά ζώο.

“Ναι, το έχω ακούσει. Χωρίς τη συγκατάθεση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και του υπουργείου δεν νομίζω ότι από μόνοι μας μπορούμε να κάνουμε εμβόλια. Είναι λάθος τακτική”, δήλωσε μέλος του ΔΣ Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του σταθμού, τα εμβόλια αυτά, που δεν είναι πιστοποιημένα, “ενοχοποιούνται” για παρενέργειες στα κοπάδια, ενώ ενδέχεται να είναι και ένας από τους λόγους διάδοσης της ασθένειας σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την επιστημονική επιτροπή που έχει οριστεί από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το εμβόλιο κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων μπορεί να έχει μόνο 60% επιτυχία, καθιστώντας δύσκολη τον διαχωρισμό ανάμεσα στα εμβολιασμένα και τα πραγματικά άρρωστα ζώα.

Αυτός είναι ο κύριος λόγος που ο εμβολιασμός των κοπαδιών δεν έχει επιλεγεί ως λύση για την αντιμετώπιση της νόσου.