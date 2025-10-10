Άγιος Παντελεήμονας: Νεκρός 31χρονος- Ήταν δεμένος και άγρια χτυπημένος

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου εντοπίστηκαν ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε διαμέρισμα το απόγευμα της Παρασκευής (10.10.2025).

Οι αστυνομικοί που μπήκαν λίγο πριν τις 5 το απόγευμα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Σεράφη στον Άγιο Παντελεήμονα, βρέθηκαν μπροστά σε μία αποτρόπαιη σκηνή. Είδαν έναν άνδρα νεκρό και δίπλα του άλλον έναν, ο οποίος ήταν τραυματισμένος.

Ο νεκρός ήταν ένας 31χρονος από την Ουκρανία, ο οποίος είχε πάρα πολλά χτυπήματα στο πρόσωπο, ενώ ο 48χρονος που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο είναι Πολωνός.

Και οι δύο άνδρες ήταν δεμένοι με tie wrap, ενώ ο 48χρονος που μίλησε στους αστυνομικούς υποστήριξε πως 4 άτομα μπήκαν μέσα στο σπίτι και ξεκίνησαν να τους χτυπούν.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν βρέθηκαν ίχνη διάρρηξης του σπιτιού και η αστυνομία εξετάζει αν υπήρχε μεταξύ τους τσακωμός.

Να σημειωθεί πως μέσα στο σπίτι βρέθηκαν πλήθος ηλεκτρικών συσκευών και εξετάζεται αν πρόκειται για προϊόντα που έχουν κλαπεί.

Κλιμάκιο της Ασφάλειας και των Εγκληματολογικών Ερευνών διεξάγει έρευνες για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά και για να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι άγνωστοι δράστες.