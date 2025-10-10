Άγιος Παντελεήμονας: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα

Ο νεκρός είναι Ουκρανός ετών και βρέθηκε δεμένος με τάιρ απ - Τις Αρχές ειδοποίησε ομοεθνής του θύματος
Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας σε διαμέρισμα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από την ΕΛΑΣ, από το σημείο διακομίστηκε σε νοσοκομείο ένας τραυματίας άνδρας.
Συγκεκριμένα, ο νεκρός πρόκειται για έναν 32χρονο που εικάζεται ότι είναι ουκρανικής καταγωγής, ο οποίος ήταν δεμένος με tire up και ξυλοκοπημένος μέχρι θανάτου.
Την αστυνομία ειδοποίησε ο τραυματισμένος 48χρονος, ο οποίος ήταν και αυτός δεμένος αλλά κατάφερε να βγει από το διαμέρισμα.
