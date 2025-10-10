Το Instagram ετοιμάζει ΤV εφαρμογή για επέκταση των βίντεο στις αναρτήσεις

Το Instagram εξετάζει τη δημιουργία μίας αποκλειστικής εφαρμογής (app) για τηλεόραση, ως μέρος βαθύτερης στροφής προς το βίντεο- μια κίνηση που θα μπορούσε να φέρει τα βιντεο-κλιπς του Instagram σε περισσότερους θεατές και να προσφέρει μεγαλύτερο ανταγωνισμό στο YouTube, το οποίο ήδη καθιστά πολύ εύκολη την προβολή βίντεο σε τηλεοράσεις.

«Αν η συμπεριφορά [και] η κατανάλωση σε αυτές τις πλατφόρμες μετακινείται προς την τηλεόραση, τότε πρέπει να μετακινηθούμε και εμείς προς την τηλεόραση», δήλωσε ο επικεφαλής του Instagram, Άνταμ Μόσερι, την Πέμπτη στο συνέδριο Bloomberg Screentime στο Λος Άντζελες. Είπε ότι η εταιρεία «εξετάζει» μια εφαρμογή για τηλεόραση, αλλά πρόσθεσε πως δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο για ανακοίνωση ή περισσότερες λεπτομέρειες.

«Θα θέλαμε να καταλάβουμε πώς να εμφανιστούμε με ελκυστικό τρόπο σε όλες τις σχετικές συσκευές», είπε, προσθέτοντας ότι θα ήθελε η εταιρεία να είχε ασχοληθεί νωρίτερα με μια εφαρμογή τηλεόρασης. Ο Μόσερι υποστήριξε ότι πιστεύει πως το υπάρχον κάθετο βίντεο περιεχόμενο που ήδη υπάρχει στο Instagram μπορεί να λειτουργήσει σε μορφή τηλεόρασης. Ωστόσο, ο στέλεχος διαβεβαίωσε ότι δεν ενδιαφέρεται να αποκτήσει δικαιώματα για ζωντανά αθλήματα ή άλλο αποκλειστικό περιεχόμενο από το Χόλιγουντ.

Τρία δισεκατομμύρια χρήστες το Instagram

Το Instagram, που ανήκει στη Meta (Facebook), έχει σήμερα 3 δισεκατομμύρια μηνιαίους χρήστες. Η εφαρμογή έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια: από την αρχική προσέγγιση που επικεντρωνόταν στις φωτογραφίες, έχει δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε δημοφιλείς λειτουργίες όπως τα ιδιωτικά μηνύματα, τα Stories και τα σύντομα βίντεο, γνωστά ως Reels.

Το βίντεο, και ειδικά τα Reels, έχει γίνει κύριο επίκεντρο καθώς το Instagram ανταγωνίζεται σκληρά το TikTok της ByteDance Ltd. Ο Μόσερι ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα ότι η εφαρμογή θα παρουσιάζει το εικονίδιο των Reels πιο εμφανώς στη γραμμή πλοήγησης, ενώ η νέα εφαρμογή του Instagram για iPad ανοίγει απευθείας στα Reels αντί για την παραδοσιακή ροή. Η πλατφόρμα δοκιμάζει επίσης αυτό το μοντέλο με Reels στην Ινδία.

Το Instagram έχει επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί την αβεβαιότητα του TikTok στις ΗΠΑ, λανσάροντας νωρίτερα μέσα στη χρονιά τη δική του εφαρμογή επεξεργασίας βίντεο ως εναλλακτική του CapCut της ByteDance.

Ο Μόσερι είπε στο Bloomberg τον Σεπτέμβριο ότι αναμένει ένα μεγάλο μέρος της μελλοντικής ανάπτυξης του Instagram να προέλθει από την Ινδία, όπου το TikTok είναι σήμερα απαγορευμένο.