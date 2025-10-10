«Ακούγαμε φωνές για βοήθεια»: Οι μαρτυρίες γειτόνων της εγκύου που δέχθηκε επίθεση με πιρούνι

Οι γείτονες περιέγραψαν τις σοκαριστικές κραυγές της εγκύου γυναίκας, την ώρα που δεχόταν τη βίαιη επίθεση από τον σύντροφό της, ο οποίος τη χτυπούσε επανειλημμένα με πιρούνι στο πρόσωπο και το σώμα.

Ακούγοντας τις φωνές τρόμου, οι κάτοικοι της περιοχής κάλεσαν αμέσως την αστυνομία, χωρίς όμως να μπορούν αρχικά να εντοπίσουν από ποιο διαμέρισμα προέρχονταν.

Η ένταση και η διάρκεια των κραυγών προκάλεσαν πανικό στη γειτονιά, με τους αυτόπτες να κάνουν λόγο για μια σκηνή απόλυτης φρίκης.

«Ακούσαμε τις φωνές της και καλέσαμε την αστυνομία, χωρίς να ξέρουμε καν από πού ακούγεται. Ακούγεται να φωνάζει, λέει βοήθεια, αλλά δεν ξέρουμε από ποια πολυκατοικία ακούγεται», είπε στο Star γειτόνισσα της άτυχης εγκύου.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο δράστης ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Στη γειτονιά πολλές φορές τον έβλεπαν να πίνει στα στενά. Γείτονας κάποια στιγμή μέτρησε 19 άδεια μπουκάλια μπύρας δίπλα του. «Ήταν παραβατικός, τον βλέπαμε στους δρόμους να είναι μεθυσμένος».

Ο 43χρονος συνελήφθη την Τετάρτη το βράδυ, δύο μέρες μετά το αποτρόπαιο περιστατικό.

Το «γεμάτο» παρελθόν του δράστη

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος είχε συλληφθεί 12 φορές τα τελευταία 13 χρόνια. Από το 2012 ήταν γνωστός στις αρχές, καθώς είχε απασχολήσει για πληθώρα αδικημάτων, από φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απείθεια, μέχρι κλοπές και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Τέσσερις φορές είχε συλληφθεί για επικίνδυνη οδήγηση χωρίς δίπλωμα.

Τα αδικήματά του:

2012: σύλληψη για σωματική βλάβη, απειλή, διατάραξη οικιακής ειρήνης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση

2013: σύλληψη για κλοπή μηχανής

2019: οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης και απείθεια

2021: επαναλαμβανόμενες συλλήψεις για μέθη και επικίνδυνη οδήγηση χωρίς δίπλωμα

2021: σύλληψη για έκθεση της ανήλικης κόρης του σε κίνδυνο

2023: ενέργειες για εκούσια νοσηλεία, καθώς δήλωσε υπό την επήρεια αλκοόλ ότι θα αυτοκτονήσει

2023-2024: τρεις συλλήψεις για παραβάσεις του ΚΟΚ και μέθη

2025: σύλληψη για επικίνδυνη οδήγηση και κατηγορία για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία