Τρίπολη: Εκατοστά από την καρωτίδα του 12χρονου η μαχαιριά

Γλίτωσε από θαύμα ο 12χρονος στην Τρίπολη, αλλά παραμένει στην εντατική, καθώς η μαχαιριά τον βρήκε μια ανάσα από την καρωτίδα.

Η αδιανόητη συμπλοκή έξω από σχολείο μεταξύ ανήλικων μαθητών, 12 και 13 ετών, προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο φαίνεται ο 13χρονος να κυνηγά τον 12χρονο με μαχαίρι, με τον δεύτερο να φωνάζει «βοήθεια, τι κάνεις;» και να ζητά συγγνώμη. Λίγα μέτρα πιο κάτω τον ρίχνει στο έδαφος και τον καρφώνει με το μαχαίρι.

Τρίπολη: Τι λένε οι γιαγιάδες των ανήλικων

«Στο μάτι, στο σβέρκο, στην πλάτη, πού να σας πω; Παντού! Παντού χαρακωμένο. Τι εργαλείο ήταν αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, που τον χαράκωσε. Αυτό πρέπει να ήταν ειδικό μαχαίρι που τον τρύπησε, δεν ήταν μαχαίρι από αυτά που έχουμε στο σπίτι μας», είπε η γιαγιά του 12χρονου στο Mega.

«Ανησυχώ και για τα δύο παιδιά. Θέλω να γίνουν καλά. Το μαχαίρι το είχε το άλλο παιδί, όχι ο εγγονός μου. Του έκανε χαρακιές στα χέρια. Ούτε σιδηρογροθιά είχε ο εγγονός μου. Απορώ, άλλα παιδιά δεν υπήρχαν εκεί; Δάσκαλοι δεν υπήρχαν;», ανέφερε η γιαγιά του 13χρονου.

«Δεν έπαιρνε μαχαίρι το παιδί ούτε ψωμί να κόψει. Του έλεγα καμιά φορά Γ… κόψε λίγο ψωμί. Όχι, γιαγιά, δεν το πιάνω εγώ το μαχαίρι στα χέρια μου, θα κοπώ. Αφού πήγε πισώπλατα και τον μαχαίρωσε; Ο Γ.. το είχε; Τον μαχαίρωσε πίσω στον σβέρκο και στην πλάτη», δήλωσε επίσης η γιαγιά του 13χρονου.

Πώς έγινε το περιστατικό

Ακολούθησε πάλη, κατά την οποία ο 13χρονος φέρεται να αντεπιτέθηκε με το ίδιο μαχαίρι, τραυματίζοντας σοβαρά τον 12χρονο. Η αιτία φέρεται να ήταν προσβλητικά σχόλια για μια κοπέλα, φίλη του ενός από τους δύο μαθητές.

Τα δύο αγόρια μεταφέρθηκαν στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, ενώ ο 12χρονος κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει στην εντατική. Το απόγευμα της Παρασκευής μεταφέρθηκε στη νευροχειρουργική κλινική, με τους γιατρούς να εστιάζουν στο μάτι του παιδιού, καθώς φέρει τραύμα στο πίσω οστό του αριστερού αυτιού.