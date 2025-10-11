Καιρός: Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία- Λίγες νεφώσεις και βροχές στα βόρεια

Ευχάριστος και κυρίως ηλιόλουστος αναμένεται να είναι ο καιρός το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε παρόμοια επίπεδα, ενώ σε ορισμένες περιοχές της χώρας θα σημειωθούν τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής.

Γενικά, ο καιρός θα είναι αίθριος, με εξαιρέσεις σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, όπου αναμένονται παροδικές νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μεμονωμένους όμβρους.

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο και το Αιγαίο 6 έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το μεσημέρι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ με εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στη Μακεδονία λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων κυρίως στα ορεινά. Στη Θράκη νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων και από αργά το απόγευμα γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Στην κεντρική Μακεδονία βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα θαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στο Ιόνιο 5 με 6 και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία -Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα παράκτια και τις Σποράδες βορειοδυτικοί 4 με 6 και πιθανόν πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 με 24 και τοπικά στα ηπειρωτικά 25 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στη νότια Κρήτη έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειότερα τμήματα με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων μέχρι αργά το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, από το μεσημέρι 6 και βαθμιαία στα νοτιότερα τμήματα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και στα Δωδεκάνησα έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.