Ηλεία: Οκτώ συλλήψεις και κατασχέσεις ναρκωτικών σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη (10/10) σε περιοχές και καταυλισμούς της Ηλείας, με στόχο την καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Χθες 10-10-2025, σε διάφορες περιοχές και καταυλισμούς της Ηλείας πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες αστυνομικές δράσεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Ειδικότερα, από τους αστυνομικούς της Ομάδας Ειδικών Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, της ΟΠΚΕ και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου και του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού:

Ελέχθησαν: -303- άτομα και -252- οχήματα,

Προσήχθησαν: -28- άτομα,

Συνελήφθησαν: -8- άτομα για τα εξής αδικήματα:

- (3) άτομα για κλοπές,

- (2) άτομα για καταδικαστικές αποφάσεις,

- (2) άτομα για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών,

- (1) άτομο για οδήγηση μοτοσικλέτας άνευ αριθμού πλαισίου και πινακίδας

κυκλοφορίας

Βεβαιώθηκαν: -27- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και

Κατασχέθηκαν -34,8- γραμμάρια κάνναβης.