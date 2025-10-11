Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τον 48χρονο να ζητά βοήθεια αιμόφυρτος μετά τη δολοφονία

Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες θανάτου του 31χρονου Ουκρανού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Παρασκευής σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό κατήγγειλε ένας 48χρονος ομοεθνής του, ο οποίος ανέφερε ότι τέσσερα άτομα εισέβαλαν στο διαμέρισμα και τους επιτέθηκαν.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας σούπερ μάρκετ έχει καταγράψει τον 48χρονο να μπαίνει αιμόφυρτος στο κατάστημα και να ζητά βοήθεια.

Στα πλάνα φαίνεται ο άνδρας να έχει στα χέρια του τάιραπ με τα οποία, κατά πληροφορίες, ήταν δεμένο και το 31χρονο θύμα.