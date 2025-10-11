Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τον 48χρονο να ζητά βοήθεια αιμόφυρτος μετά τη δολοφονία

Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών
Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες θανάτου του 31χρονου Ουκρανού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Παρασκευής σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στον Άγιο Παντελεήμονα.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό κατήγγειλε ένας 48χρονος ομοεθνής του, ο οποίος ανέφερε ότι τέσσερα άτομα εισέβαλαν στο διαμέρισμα και τους επιτέθηκαν.
Βίντεο από κάμερα ασφαλείας σούπερ μάρκετ έχει καταγράψει τον 48χρονο να μπαίνει αιμόφυρτος στο κατάστημα και να ζητά βοήθεια.
Στα πλάνα φαίνεται ο άνδρας να έχει στα χέρια του τάιραπ με τα οποία, κατά πληροφορίες, ήταν δεμένο και το 31χρονο θύμα.
Η αστυνομία εξετάζει όλες τις εκδοχές με επικρατέστερη να έχει προηγηθεί καυγάς ανάμεσα στους δύο άνδρες με τον έναν να καταλήγει νεκρός και ο άλλος τραυματίας.
Σημειώνεται, δε, ότι στο διαμέρισμα όπου βρέθηκε νεκρός ο 31χρονος δεν διαπιστώθηκαν ίχνη παραβίασης
Στο διαμέρισμα οι αστυνομικοί εντόπισαν πολλές ηλεκτρονικές συσκευές, που ερευνάται αν είναι κλεμμένες.
