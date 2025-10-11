Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Γονείς εγκατέλειψαν 17χρονο με αυτισμό σε κέντρο φροντίδας

Πάτρα: Γονείς εγκατέλειψαν 17χρονο με αυ...

Απίστευτο περιστατικό

Ένα περιστατικό βαθιάς αδιαφορίας και εγκατάλειψης ανήλικου παιδιού με αυτισμό προκαλεί οργή, καθώς οι γονείς του φέρονται να αρνήθηκαν να το παραλάβουν από κέντρο ημερήσιας φροντίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 53χρονος πατέρας μετέφερε το απόγευμα της Πέμπτης τον 17χρονο γιο του στο κέντρο, όπου παρακολουθεί θεραπευτικό πρόγραμμα. Όταν όμως ολοκληρώθηκε η συνεδρία και οι υπεύθυνοι επικοινώνησαν με την οικογένεια για να παραλάβει το παιδί, οι γονείς αρνήθηκαν, αδιαφορώντας ακόμη και για το πού θα διανυκτερεύσει ο ανήλικος.

Η στάση αυτή προκάλεσε αναστάτωση στο προσωπικό του κέντρου, καθώς το παιδί έμεινε για ώρες χωρίς φροντίδα. Τελικά, γύρω στις 10 το βράδυ, η γιαγιά του 17χρονου το παρέλαβε, εξασφαλίζοντας την ασφαλή επιστροφή του στο σπίτι.

Οι γονείς του παιδιού αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο του αυτοφώρου, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις και να λογοδοτήσουν για την πράξη τους.

Ειδήσεις Τώρα

Ντόναλντ Τραμπ: Η Χαμάς ετοιμάζει την παράδοση ομήρων στο Ισραήλ- Τι προβλέπει η συμφωνία ανταλλαγής

Αλέξης Τσίπρας για την παραίτησή του: «Αποφάσισα να απελευθερωθώ από δεσμεύσεις και μηχανισμούς»

Καιρός: Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία- Λίγες νεφώσεις και βροχές στα βόρεια

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αυτισμός Εγκατάλειψη Γονείς

Ειδήσεις