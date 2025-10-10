"Η Εσχάτη των Ποινών": Εντυπωσιακό sci-fi θρίλερ για την τεχνητή νοημοσύνη, στις 22/1 στις Ελληνικές αίθουσες

H ταινία "Mercy-Η Εσχάτη των Ποινών" σε σκηνοθεσία του Timur Bekmambetov με πρωταγωνιστές τον Κρις Πρατ και την Rebecca Ferguson, θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες στις 22 Ιανουαρίου 2026 σε διανομή από την Feelgood ταυτόχρονα με την έξοδο της στις ΗΠΑ.

Η ταινία μας μεταφέρει στο εγγύς μέλλον όπου ένας ντετέκτιβ (Κρις Πρατ) δικάζεται με την κατηγορία της δολοφονίας της συζύγου του. Έχει 90 λεπτά για να αποδείξει την αθωότητά του στην προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη (Ρεμπέκα Φέργκιουσον), που ο ίδιος στήριζε ένθερμα, πριν αυτή αποφασίσει για την τύχη του.

Παίζουν & οι Kali Reis, Annabelle Wallis, Chris Sullivan, Kylie Rogers.

Η Amazon MGM Studios έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ του sci-fi φιλμ «Mercy», ένα από τα πολλά επερχόμενα θρίλερ με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) που ετοιμάζονται στο Χόλιγουντ. Την ταινία όταν με το καλό κυκλοφορήσει την αναμένουμε για προβολή και στην Πάτρα.

Το σενάριο είναι του Μάρκο Βαν Μπέλ (Marco Van Belle).

Ο 64χρονος σκηνοθέτης Timur Bekmambetov είναι κυρίως γνωστός από τις ταινίες Night Watch (2004) και Wanted (2008). Ήταν επίσης παραγωγός στο φιλμ War of the Worlds (2025) σε σκηνοθεσία Rich Lee με τον Ice Cube και την Εύα Λονγκόρια.