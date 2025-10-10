Προβολή του ντοκιμαντέρ «Σκάμματα» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025 στις 18.00 με ελεύθερη είσοδο για το κοινό
Το Τοπικό Παράρτημα Δυτικής Ελλάδας του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου προσκαλούν το κοινό στην προβολή του μοναδικού ντοκιμαντέρ «Σκάμματα», παραγωγής 2024, σε σκηνοθεσία της Δανάης Στυλιανού, το οποίο πραγματεύεται την τύχη της κυπριακής αρχαιολογίας κατά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή το 1974.
Η προβολή θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών, την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, στις 18:00 και θα είναι ελεύθερη για το κοινό.
Την προβολή θα προλογίσει ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων Δρ. Κώστας Πασχαλίδης.
Οι διοργανωτές ευχαριστούν δημοσίως θερμά την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας για την παραχώρηση του αμφιθεάτρου.
Πενήντα χρόνια μετά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, Κύπριοι και ξένοι αρχαιολόγοι, καθώς και μέλη του τότε προσωπικού του Τμήματος Αρχαιοτήτων, ανασκάπτουν την προσωπική μνήμη, ψηλαφούν το συλλογικό τραύμα του πολέμου και σκιαγραφούν τις συνέπειές του στην κυπριακή αρχαιολογία.
Συνυφαίνοντας αρχειακό υλικό από ανασκαφές, με συγκλονιστικές προσωπικές μαρτυρίες, το ντοκιμαντέρ «Σκάμματα» αναδεικνύει σημαντικές στιγμές της κυπριακής αρχαιολογίας, πριν και μετά τα τραγικά γεγονότα του 1974.
Διάρκεια: 87 λεπτά.
Γλώσσες διαλόγων: ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά
Υπότιτλοι: ελληνικά, αγγλικά.
Συντελεστές
Παραγωγή: Τμήμα Αρχαιοτήτων / Εκτέλεση Παραγωγής: M.P.L. Productions / Σκηνοθέτρια – Παραγωγός:
Δανάη Στυλιανού / Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Στυλιανού / Κινηματογράφηση: Γιώργος Στυλιανού,
Κωνσταντίνος Κεπόλας, Ρένος Γάβρης, Χαράλαμπος Βαρέλιας / Μοντάζ: Δανάη Στυλιανού / Ιδέα και
επιμέλεια περιεχομένου: Τμήμα Αρχαιοτήτων: Ευτυχία Ζαχαρίου (Έφορος Αρχαιοτήτων), Eυθυμία Άλφα
(Αρχαιολογική Λειτουργός Α’), Άννα Σατράκη (Αρχαιολογική Λειτουργός) / Σχεδιασμός Ήχου–Μίξη: Mάρκο
Λόπεζ / Χρωματική Επεξεργασία: Μάριος Στυλιανού / Γραφικά: Aρτέμης Ψαθάς.
Μεταφράσεις – Υποτιτλισμός: Διαμάντω Στυλιανού.
*Το ντοκιμαντέρ «Σκάμματα» είναι μια παραγωγή του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου.
Tο Welcome to UP 2025 απογειώνεται με Νίκο Πορτοκάλογλου, Γιάννη Κότσιρα και χιλιάδες κόσμου, στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας- Να είσαι εκεί!
Κώστας Λογαράς: Οι χαρακτήρες στο μυθιστόρημα «Διπλή ζωή» είναι στέρεοι, ζωντανοί, βγαίνουν από τη ζωή
Welcome to UP 2025: Το κέφι στο Πανεπιστήμιο Πατρών χτυπάει… κόκκινο! ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr