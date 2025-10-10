Προβολή του ντοκιμαντέρ «Σκάμματα» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

Το Τοπικό Παράρτημα Δυτικής Ελλάδας του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου προσκαλούν το κοινό στην προβολή του μοναδικού ντοκιμαντέρ «Σκάμματα», παραγωγής 2024, σε σκηνοθεσία της Δανάης Στυλιανού, το οποίο πραγματεύεται την τύχη της κυπριακής αρχαιολογίας κατά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή το 1974.

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών, την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, στις 18:00 και θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Την προβολή θα προλογίσει ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων Δρ. Κώστας Πασχαλίδης.

Οι διοργανωτές ευχαριστούν δημοσίως θερμά την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας για την παραχώρηση του αμφιθεάτρου.