Παράταση της Έκθεσης Φωτογραφίας «Η Ελλάδα μετά τον πόλεμο – Τα χρόνια της ελπίδας» του Robert McCabe

Η σημαντική αυτή έκθεση παρατείνεται έως και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
Λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου ενδιαφέροντος του κοινού και της μεγάλης προσέλευσης, η σημαντική έκθεση φωτογραφίας «Η Ελλάδα μετά τον πόλεμο – Τα χρόνια της ελπίδας» του Robert McCabe, που παρουσιάζεται από τον περασμένο Ιούλιο στην αίθουσα περιοδικών εκθέσεων του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου, Πατρών, παρατείνεται όπως γνωστοποιεί σχετική ανακοίνωση, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025.
Η έκθεση, που είχε εγκαινιαστεί στις 4 Ιουλίου 2025, υλοποιείται σε συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Ι. & Ε. Τοπάλη με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας.
Ώρες λειτουργίας & είσοδος
Η είσοδος στον χώρο της έκθεσης είναι δωρεάν για το κοινό.
Οι ώρες που μπορεί κάποιος να επισκεφθεί την όμορφη αυτή έκθεση με τις φωτογραφίες του γεννημένου στο Σικάγο των ΗΠΑ, Ρόμπερτ ΜακΚέιμπ είναι:
Τρίτη έως Παρασκευή: 09:00 – 16:00,
Σάββατο – Κυριακή: 10:00 – 16:00
(Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15:30).
Ξεναγήσεις / Ομαδικές Επισκέψεις
Για ξεναγήσεις και ομαδικές επισκέψεις, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών στα τηλέφωνα: 2613 616100, 693 2268409
Αξίζει να τονιστεί ότι η επιμέλεια της έκθεσης έχει πραγματοποιηθεί από την Δήμητρα Χριστοδουλοπούλου (Ιστορικός Τέχνης) και τον Γιάννη Μόσχο (Αρχαιολόγος).
