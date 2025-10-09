"Να με λες μαμά": Στη συγκινητική κοινωνική σειρά παίζει και η Πατρινή ηθοποιός Έλενα Μαρσίδου

Η κοινωνικοδραματική σειρά "Να με λες Μαμά" του καναλιού Alpha, σε σενάριο Νίκου Μήτσα & σκηνοθεσία του Πατρινής καταγωγής, Αντώνη Αγγελόπουλου, έχει από το 1ο της επεισόδιο, ξεχωρίσει και αγαπηθεί από το κοινό.

Το θέμα της σειράς έχει στο επίκεντρο την 8χρονη Ιωάννα (στο ρόλο η ταλαντούχα μικρή Ναυσικά Κοκοτά) που έχει βιώσει κακοποίηση στο προβληματικό οικογενειακό της περιβάλλον και θα βρει βοήθεια και "καταφύγιο" στην ευαίσθητη Ξένια Στασινού (Μαρία Κίτσου), η οποία είχε περάσει την παιδική της ηλικία σε ορφανοτροφείο και το μόνο που θυμάται από την βιολογική της μητέρα (η εξαιρετική Ελένη Κοκκίδου) είναι τα χέρια της καθώς την άφηνε στο ίδρυμα.

Ήδη έχει προβληθεί & το 3ο επεισόδιο της σειράς που έχει καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό και ξεχωρίζει για την ευαίσθητη και προσεκτική προσέγγιση του θέματος της καθώς και για τις ερμηνείες όλων των ηθοποιών. Ήδη αναφέραμε την Μαρία Κίτσου που πραγματικά συγκινεί με τον ρόλο και την ερμηνεία της, την Ελένη Κοκκίδου (Αγγέλα Δελημάνη) που σε σημεία είναι σπαρακτική, την πιτσιρίκα Ναυσικά Κοκοτά ενώ το καστ περιλαμβάνει και την Δήμητρα Βλαγκοπούλου στο ρόλο της κακοποιητικής μητέρας της μικρής Ιωάννας, τον Ιβάν Σβιτάιλο αλλά και την επιβλητική Φιλαρέτη Κομνηνού στο ρόλο της Ελβίρα Στασινού, θετής μητέρας της Ξένιας.

Υπέροχο είναι & το τραγούδι των τίτλων που είναι μία παλιότερη επιτυχία της σπουδαίας Δήμητρας Γαλάνη, το «Θα σ΄αγαπώ» σε πρωτότυπη μουσική του Γιώργου Χατζηνάιου και στίχους του Γιάννη Καλαμίτση.

Το Πατρινό ενδιαφέρον στη σειρά "Να με λες Μαμά" δεν σταματά στον σκηνοθέτη Αντώνη Αγγελόπουλο (του σήριαλ "Στο παρά πέντε") καθώς στη σειρά παίζει & μία Πατρινής καταγωγής ηθοποιός με μία συνεπή και σταθερή πορεία στο χώρο της υποκριτικής, η ταλαντούχα Έλενα Μαρσίδου, η οποία υποδύεται την καλή φίλη της Αγγέλας (Ελένη Κοκκίδου), την Άννα, η οποία δουλεύει μαζί με την Αγγέλα έχοντας ένα μαγαζί επιδιόρθωσης ρούχων.

Η Έλενα Μαρσίδου έχει σπουδάσει στην Ανώτατη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας της Πάτρας και στην Ανώτερη Σχολή Υποκριτικής Τέχνης «Σύγχρονο Θέατρο Αθήνας- Γ. Κιμούλης».

Έχει συνεργαστεί με το Εθνικό Θέατρο, το Κ.Θ.Β.Ε, τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, Καβάλας, Καλαμάτας, Σερρών, Κομοτηνής και Λάρισας. Με τα θέατρα Βασιλάκου, Από Μηχανής, Αθηνών, και με πλήθος Ελλήνων σκηνοθετών. Είναι ιδρυτικό μέλος της ομάδας Θεάτρου «Άρσις», όπου και σκηνοθέτησε τους «Φασουλήδες του Κατσιπόρα», την «Αρλεκινάδα» και το «Ταξιδεύοντας με τον κύριο Εξυπερί» στο θέατρο Αθηναΐδα.

Όπως είδαμε στο βιογραφικό της από τη σελίδα του Εθνικού Θεάτρου, η Έλενα Μαρσίδου έχει εργαστεί ως drama trainer σε προγράμματα όπως: UNICEF Turkey, GSM-Gençlik Servisleri Merkezi- “INCREASING RESILIENCE FOR SYRIAN CHILDREN UNDER TEMPORARY PROTECTION IN TURKEY”, Imagine the city, FUTURE LIBRARY. Έχει συνεργαστεί με τις Μ.Κ.Ο Praksis και Πολίτες Εν δράση για μετανάστες και ανέργους με τη συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών ενώ ακόμα είναι & σταθερή συνεργάτις της θεατροπαιδαγωγικής ομάδας «Παιθέα».

Από το 2013 εργάστηκε στο Εθνικό θέατρο στα θεατρικά εργαστήρια για παιδιά, εφήβους και εκπαιδευτικούς. Έχει παραδώσει σεμινάρια σε εκπαιδευτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε επιμορφώσεις εκπαιδευτικών σε συνεργασία με τη Νομαρχία Νοτιοδυτικής Ελλάδας & το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, σε δημοτικά και γυμνάσια, στο Σικιαρίδειο ίδρυμα, σε Δήμους και ψυχοπαιδαγωγικά κέντρα.