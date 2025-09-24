Ο Πατρινός σκηνοθέτης Αντώνης Αγγελόπουλος πίσω από 2 ξεχωριστές, νέες σειρές του Alpha

Υπογράφει τη δραματική σειρά «Να με λες Μαμά» που κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 25/9 & την κοινωνική σειρά «Το Σπίτι δίπλα στο Ποτάμι» που ήδη ξεκίνησε να προβάλλεται την Δευτέρα 22/9
Την σκηνοθεσία σε 2 νέες τηλεοπτικές σειρές στο κανάλι Alpha, υπογράφει ένας ταλαντούχος Πατρινός δημιουργός, ο Αντώνης Αγγελόπουλος, ο οποίος έχει γυρίσει κατά το παρελθόν πολύ επιτυχημένες σειρές, ανάμεσα τους το περίφημο «Παρά Πέντε» του Γιώργου Καπουτζίδη αλλά και την κινηματογραφική ταινία «Νήσος 2, το Κυνήγι του χαμένου θησαυρού» το 2011.
Ο Αντώνης Αγγελόπουλος, όπως είδαμε υπογράφει τη σκηνοθεσία της νέας δραματικής σειράς «Το Σπίτι δίπλα στο Ποτάμι» σε σενάριο του Παναγιώτη Ιωσηφέλη που βασίζεται στο πολυδιαβασμένο βιβλίο της μπέστ σέλερ συγγραφέως Λένας Μαντά, καθώς & τη σκηνοθεσία της νέας δραματικής σειράς «Να με λες Μαμά» σε σενάριο Νίκου Μήτσα που κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο στον Alpha, την Πέμπτη 25/9 στις 21.00 και από την Τετάρτη 1/10 θα μεταδίδεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22.30.
«Το Σπίτι δίπλα στο Ποτάμι» (εκτέλεση Παραγωγής: Foss Productions) ξεκίνησε ήδη με επιτυχία και υψηλή τηλεθέαση το τηλεοπτικό του ταξίδι την περασμένη Δευτέρα 22/9 στις 21.00. Το στόρι έχει να κάνει με 5 αδελφές που αφήνουν το πατρικό τους σπίτι και αντιμετωπίζουν τον έρωτα, τα μυστικά & τις δοκιμασίες της ζωής. Παίζουν οι Πέγκυ Τρικαλιώτη, Αναστασία Παντούση, Ευγενία Ξυγκόρου, Έβελυν Ασουάντ, κ.α.
Η σειρά «Να με λες Μαμά» με ένα εξαιρετικό τρέιλερ που πρωτοπαίχθηκε μέσα στο καλοκαίρι, έχει για πρωταγωνίστριες την Μαρία κίτσου, την Φιλαρέτη Κομνηνού, την Ελένη Κοκκίδου, την Δήμητρα Βλαγκοπούλου του εξαιρετικού φιλμ «Animal», τον Ιβάν Σβιτάιλο, την μικρή Ναυσικά Κοκοτά, κ.α.
Ο Αντώνης Αγγελόπουλος που μας έχει δώσει ξεχωριστές σειρές όπως το «Είσαι το ταίρι μου», τις «Σαββατογεννημένες», κ.α., σε παλιότερη συνέντευξη του στο περιοδικό Τhe Best Magazine (Δεκέμβριος 2011), είχε αναφερθεί στην αγαπημένη του Πάτρα, απ' όπου έλκει την καταγωγή της η μητέρα του Ευτυχία Κουτσούκου. Ο Αντώνης Αγγελόπουλος είχε περάσει πολλά καλοκαίρια στους παππούδες του στην Εγλυκάδα, στο πατρικό σπίτι. «Μεγάλωσα μέσα στα περιβόλια. Έχω περάσει πολύ ωραία στην Πάτρα & με τα καρναβάλια και άλλες στιγμές», μας είχε τότε πει.
Και οι 2 αυτές νέες σειρές αναμένεται να ξεχωρίσουν και να συζητηθούν. Μάλιστα το «Να με λες Μαμά» έχει να κάνει και με ένα δύσκολο θέμα, ένα μικρό κορίτσι που βιώνει στο οικογενειακό σπίτι σοβαρές μορφές κακοποίησης. Η σειρά όπως διαβάσαμε στο περιοδικό Οθόνη της εφημερίδας Η Καθημερινή, δεν περιορίζεται μόνο στο να δείξει το σκοτάδι της βίας & της κακοποίησης αλλά κυρίως εστιάζει στο φως που μπορεί να φέρει η αγάπη. Αναδεικνύει πώς μία γυναίκα (η Ξένια που ενσαρκώνει η Μαρία Κίτσου) μπορεί να σταθεί στο πλευρό ενός παιδιού που έχει υποστεί τραύματα & να αναπτύξει μαζί του μία σχέση που θυμίζει μητέρα και κόρη.
*Να αναφέρουμε τέλος πως πρόπερσι ο Αντώνης Αγγελόπουλος είχε σκηνοθετήσει πάλι για λογαριασμό του Alpha την διασκεδαστική κωμική σειρά «Φόνοι στο καμπαναριό» με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
"Να με λες Μαμά".
"Το Σπίτι δίπλα στο Ποτάμι".
