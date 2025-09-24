Ο Πατρινός σκηνοθέτης Αντώνης Αγγελόπουλος πίσω από 2 ξεχωριστές, νέες σειρές του Alpha

Την σκηνοθεσία σε 2 νέες τηλεοπτικές σειρές στο κανάλι Alpha, υπογράφει ένας ταλαντούχος Πατρινός δημιουργός, ο Αντώνης Αγγελόπουλος, ο οποίος έχει γυρίσει κατά το παρελθόν πολύ επιτυχημένες σειρές, ανάμεσα τους το περίφημο «Παρά Πέντε» του Γιώργου Καπουτζίδη αλλά και την κινηματογραφική ταινία «Νήσος 2, το Κυνήγι του χαμένου θησαυρού» το 2011.

Ο Αντώνης Αγγελόπουλος, όπως είδαμε υπογράφει τη σκηνοθεσία της νέας δραματικής σειράς «Το Σπίτι δίπλα στο Ποτάμι» σε σενάριο του Παναγιώτη Ιωσηφέλη που βασίζεται στο πολυδιαβασμένο βιβλίο της μπέστ σέλερ συγγραφέως Λένας Μαντά, καθώς & τη σκηνοθεσία της νέας δραματικής σειράς «Να με λες Μαμά» σε σενάριο Νίκου Μήτσα που κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο στον Alpha, την Πέμπτη 25/9 στις 21.00 και από την Τετάρτη 1/10 θα μεταδίδεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22.30.

«Το Σπίτι δίπλα στο Ποτάμι» (εκτέλεση Παραγωγής: Foss Productions) ξεκίνησε ήδη με επιτυχία και υψηλή τηλεθέαση το τηλεοπτικό του ταξίδι την περασμένη Δευτέρα 22/9 στις 21.00. Το στόρι έχει να κάνει με 5 αδελφές που αφήνουν το πατρικό τους σπίτι και αντιμετωπίζουν τον έρωτα, τα μυστικά & τις δοκιμασίες της ζωής. Παίζουν οι Πέγκυ Τρικαλιώτη, Αναστασία Παντούση, Ευγενία Ξυγκόρου, Έβελυν Ασουάντ, κ.α.

Η σειρά «Να με λες Μαμά» με ένα εξαιρετικό τρέιλερ που πρωτοπαίχθηκε μέσα στο καλοκαίρι, έχει για πρωταγωνίστριες την Μαρία κίτσου, την Φιλαρέτη Κομνηνού, την Ελένη Κοκκίδου, την Δήμητρα Βλαγκοπούλου του εξαιρετικού φιλμ «Animal», τον Ιβάν Σβιτάιλο, την μικρή Ναυσικά Κοκοτά, κ.α.