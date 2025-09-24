Θοδωρής Αθερίδης: «Τα εγγόνια μου είναι ο Αντετοκούνμπο και όλες οι υπόλοιπες σχέσεις στη ζωή μου είναι όλοι οι άλλοι παίκτες»

Ο Θοδωρής Αθερίδης μίλησε για λόγια λατρεία για τα δύο εγγόνια του, παιδιά της κόρης του Φωτεινής Αθερίδου, παραλληλίζοντάς τα με τον Γιάννη… Αντετοκούνμπο!

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στην υπέροχη σχέση που χτίζει με τα εγγόνια του, αλλά και για τις οικονομικές απολαβές κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής του διαδρομής στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε ο Θοδωρής Αθερίδης στη Ναταλία Αργυράκη και την κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε» του ΣΚΑΪ, το μεσημέρι της Τετάρτης (24.09.2025).

«Η σχέση μου με τα εγγόνια μου είναι… άπαιχτη, εκτός συναγωνισμού. Τα εγγόνια μου είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και όλες οι υπόλοιπες σχέσεις στη ζωή μου είναι όλοι οι άλλοι παίκτες. Δεν έχω μεγαλύτερη αγωνία, γι’ αυτό και το χαίρομαι περισσότερο. Η αγωνία είναι για τους γονείς, εγώ είμαι για τη χαρά», εκμυστηρεύτηκε αρχικά ο δημοφιλής πρωταγωνιστής.

«Θα ήθελα να έχω περισσότερο χρόνια για τα εγγόνια αλλά πρέπει να δουλέψουμε για να ζήσουμε, δεν είμαστε πλούσιοι. Θα πω πως ζω πολύ άνετα, όταν δουλεύω. Για τόλμα όμως να μην δουλέψεις μια χρονιά! Πάλι, οικονομικά, δεν μπορώ να είμαι αχάριστος γιατί πραγματικά ανήκω σ’ αυτούς που αμείβονται καλά και δεν έχουν παράπονο», πρόσθεσε.

«Αυτό που με ανησυχεί όμως είναι πως τώρα είμαι 60, σε 15 χρόνια τι θα γίνει; Μπορεί αν μην μπορώ πια, να μην αντέχω. Αν δεν μπορώ; Πως θα ζήσω με τη σύνταξη που παίρνει ένας ηθοποιός, ας πούμε; Δεν θέλω όμως να ‘μαι μίζερος, θέλω να μπορώ στο εγγόνι μου να πάρω ένα δώρο», συμπλήρωσε, εν συνεχεία, ο Θοδωρής Αθερίδης στην ψυχαγωγική εκπομπή του Κώστα Τσουρού.