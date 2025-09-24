Γαλάτσι: Συνελήφθη 14χρονος σε δημοτικό σχολείο- Φωτογράφισε 9χρονο μαθητή στις τουαλέτες

Σοκ προκαλεί η είδηση της σύλληψης ενός 14χρονου από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης στο Γαλάτσι. Ο ανήλικος συνελήφθη γιατί φωτογράφισε έναν 9χρονο μαθητή στις τουαλέτες δημοτικού σχολείου της περιοχής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο 14χρονος συνελήφθη, καθώς έβγαζε φωτογραφίες με το κινητό τον μαθητή, που εκείνη την ώρα έκανε την ανάγκη του. Ο ανήλικος, που κατηγορείται για πορνογραφία, κρατείται και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Ανηλίκων, ενώ όπως είναι λογικό το κινητό του κατασχέθηκε και θα αναλυθεί στα εργαστήρια της ΕΛΑΣ, παρότι οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο 14χρονος φέρεται να πρόλαβε να σβήσει τα επίμαχα αρχεία από τη συσκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 14χρονος που είναι εξωσχολικός μπήκε στο σχολείο με την πρόφαση πως ήθελε να μιλήσει σε κάποιον γνωστό του. Παρότι οι εκπαιδευτικοί φέρεται να του είπαν να αποχωρήσει, εκείνος κατευθύνθηκε προς τις τουαλέτες και έτσι εντόπισε τον 9χρονο. Μάλιστα, αφού τον κατέγραψε με το κινητό του, άρχισε να δείχνει τη φωτογραφία του μικρού μαθητή, με αποτέλεσμα να ενημερωθεί η διεύθυνση του σχολείου που τελικά ειδοποίησε τις αρχές.