Τυφώνας Ραγκάσα: Σφοδρή μανία της φύσης σε Κίνα, Ταϊβάν και Χονγκ Κονγκ- Εικόνες αποκάλυψης

Ο ισχυρότερος τροπικός κυκλώνας του έτους έπληξε πολλές περιοχές, αφήνοντας πίσω του νεκρούς και καταστροφές

Ο ισχυρότερος τροπικός κυκλώνας της χρονιάς, ο τυφώνας Ραγκάσα, έπληξε την Τετάρτη την πόλη Γιανγκτζιάνγκ στη νότια Κίνα. Πριν φτάσει εκεί, είχε πλήξει την Ταϊβάν, προκαλώντας τον θάνατο 17 ανθρώπων, ενώ στο Χονγκ Κονγκ προκάλεσε σοβαρές διακοπές ρεύματος και εκτεταμένες ζημιές από σφοδρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Storm surges from Super Typhoon Ragasa caused flooding, yet a man stood in the stormy waves, seemingly unfazed, risking his safety. <a href="https://t.co/6eglLylA4a">pic.twitter.com/6eglLylA4a</a></p>— Moments that Matter (@_fluxfeeds) <a href="https://twitter.com/_fluxfeeds/status/1970746152887951876?ref_src=twsrc%5Etfw">September 24, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Πιο ισχυροί τυφώνες θα πλήττουν στο μέλλον τη νότια Κίνα λόγω της κλιματικής αλλαγής», προειδοποίησε ο Μπέντζαμιν Χόρτον, κοσμήτορας της Σχολής Ενέργειας και Περιβάλλοντος στο City University του Χονγκ Κονγκ, τονίζοντας ότι το φετινό καλοκαίρι έσπασαν όλα τα ρεκόρ βροχοπτώσεων. «Ο καιρός που ζήσαμε φέτος στο Χονγκ Κονγκ είναι μόνο μια πρόγευση αυτών που θα ακολουθήσουν», πρόσθεσε. Κόκκινος συναγερμός στην Γκουανγκντόνγκ

Οι Αρχές της Ταϊβάν διαθέτουν εμπειρία σε εκκενώσεις, καθώς το νησί πλήττεται συχνά από τυφώνες. Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι της τουριστικής πόλης Γκουανγκφού δήλωσαν ότι δεν είχαν λάβει έγκαιρα προειδοποίηση για την υπερχείλιση λίμνης, την Τρίτη, εξαιτίας των βροχοπτώσεων που προκάλεσε ο Ραγκάσα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">This happened at the Fullerton Hotel Ocean Park in Hong Kong a couple hours ago. I have never seen anything like this before. <br><br>I was up at 4 am taping my windows because water was just pouring in… <br><br>Ragasa is indeed a super Typhoon … <a href="https://t.co/O59FJbGLsE">pic.twitter.com/O59FJbGLsE</a></p>— Eric Yeung (@KingKong9888) <a href="https://twitter.com/KingKong9888/status/1970707806530740738?ref_src=twsrc%5Etfw">September 24, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Στο Χονγκ Κονγκ, τεράστια κύματα στις ανατολικές και νότιες ακτές της πόλης κατέκλυσαν δρόμους και κατοικίες. Στο ξενοδοχείο «Fullerton» στα νότια του νησιού, βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα έδειχνε τη θάλασσα να εισβάλλει από τις γυάλινες πόρτες, χωρίς, πάντως, να υπάρξουν τραυματισμοί. Οι κινεζικές αρχές εξέδωσαν κόκκινο συναγερμό, προβλέποντας κύματα έως και 2,8 μέτρα στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, καθώς ο τυφώνας πλησίαζε το Δέλτα του Ποταμού των Μαργαριταριών. Ο Ραγκάσα σχηματίστηκε στον δυτικό Ειρηνικό την περασμένη εβδομάδα και τροφοδοτούμενος από θερμά νερά και ευνοϊκές καιρικές συνθήκες ενισχύθηκε ραγδαία, φτάνοντας τη Δευτέρα στην κατηγορία 5 με ανέμους άνω των 260 χλμ./ώρα. Εκτοτε έχει εξασθενήσει, αλλά παραμένει αρκετά ισχυρός ώστε να προκαλεί πτώση δένδρων και καλωδίων. «Οι Αρχές έμαθαν το μάθημά τους από τους τυφώνες Χάτο και Μανγκχούτ, που προκάλεσαν ζημιές δισεκατομμυρίων το 2017 και το 2018», σημείωσε ο Τσιμ Λι, ειδικός σε θέματα ενέργειας και κλιματικής αλλαγής στην Economist Intelligence Unit. «Το Δέλτα του Ποταμού των Μαργαριταριών είναι μία από τις καλύτερα προετοιμασμένες περιοχές για τυφώνες, γι’ αυτό δεν αναμένονται μεγάλες αναταράξεις. Ενδεικτικό είναι ότι φέτος το χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ παρέμεινε ανοιχτό κατά τη διάρκεια του τυφώνα», πρόσθεσε. Εκατομμύρια κάτοικοι στην πορεία του τυφώνα

Αφού πέρασε περίπου 100 χλμ. νότια του Χονγκ Κονγκ, ο Ραγκάσα έφτασε στην κινεζική ενδοχώρα, με τα μεγάλα αστικά κέντρα Γκουανγκτζού, Σενζέν, Φοσάν και Ντονγκουάν -με συνολικό πληθυσμό περίπου 50 εκατ. κατοίκων- να βρίσκονται στην πορεία του.

Πάνω από 2 εκατ. άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, ενώ το υπουργείο Εκτακτων Αναγκών έχει αποστείλει δεκάδες χιλιάδες σκηνές, πτυσσόμενα κρεβάτια, γεννήτριες και άλλο εξοπλισμό διάσωσης, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα. Τοπικά Μέσα μετέδωσαν ότι καταστηματάρχες και εστιάτορες χρησιμοποίησαν φορτηγά μπροστά από τις εισόδους για να προστατεύσουν τα καταστήματά τους. «Μένουμε ψηλά, οπότε δεν υπήρχε σοβαρός κίνδυνος», είπε ο 40χρονος Λιάνγκ, κάτοικος της Σενζέν. Αστυνομικοί διέλυσαν πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει τον τυφώνα στη γέφυρα του κόλπου της Σενζέν. «Ο τυφώνας ήταν πραγματικά σφοδρός», ανέφερε διανομέας με σκούτερ, ο οποίος κινούνταν για να καταγράψει τις ζημιές. Οι Αρχές προειδοποίησαν για υψηλό κίνδυνο πλημμυρών στη Σενζέν, ειδικά σε χαμηλά σημεία, με τον συναγερμό να παραμένει σε ισχύ έως την Πέμπτη. Στο Χονγκ Κονγκ, μια μητέρα και ο πεντάχρονος γιος της παρασύρθηκαν στη θάλασσα την Τρίτη, ενώ παρακολουθούσαν τον τυφώνα από την παραλιακή ζώνη. Νοσηλεύονται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σύμφωνα με τη South China Morning Post.