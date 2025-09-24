Βοιωτία: Ο εργάτης που κατονόμασε η 62χρονη ότι έσκαψε τον λάκκο, τη διαψεύδει -«Δεν έχω δουλέψει σε αυτή»

Νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της 62χρονης στο Κλειδί Βοιωτίας, η οποία φέρεται να έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή της.

Η γυναίκα, που έχει τεθεί σε αργία από τη θέση της διευθύντριας στο ΚΕΠ, ισχυρίστηκε στις Αρχές ότι τον λάκκο όπου βρισκόταν η 92χρονη τον είχε σκάψει νωρίτερα με τη βοήθεια ενός εργάτη, χωρίς όμως να προσδιορίσει την ακριβή ημερομηνία.

«Δεν έχω σχέση με τη γυναίκα, δεν έχω δουλέψει σε αυτήν»

Ο «Γιάννης» που κατονόμασε η 62χρονη μίλησε στο MEGA, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς της γυναίκας.

«Εγώ δεν είμαι εργολάβος, δεν δουλεύω οικοδομή. Την γνώριζα έτσι, από το χωριό αλλά δεν ξέρω τι κάνει. Δεν έχω δουλέψει σε αυτήν. Δεν έχει μεροκάματο εκεί. Δεν έχω σχέση με αυτήν τη γυναίκα. Θα έχει κάνει λάθος. Δεν θυμάμαι να έχω δουλέψει ποτέ σε αυτήν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εργάτης από την Αλβανία.