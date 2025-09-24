Πάτρα- Το τροχαίο που, με μαθηματική ακρίβεια θα ερχόταν: Ι.Χ. τραυμάτισε ντελιβερά πάνω στον πεζόδρομο της Μαιζώνος

Oπως είχε γράψει το thebest.gr το να συμβεί τροχαίο πάνω στον πεζόδρομο της Μαιζώνος ήταν ζήτημα χρόνου.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο, το οποίο κινείτο απαγορευμένα σε αυτόν, όπως λένε αυτόπτες μάρτυρες, και μάλιστα με ταχύτητα, παρέσυρε μηχανάκι διανομής φαγητού, τραυματίζοντας τον οδηγό του.

Το ατύχημα έγινε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, προκαλώντας αναστάτωση σε περαστικούς και καταστηματάρχες της περιοχής. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός του δικύκλου, καθώς κινούνταν κανονικά επί της οδού Βότση, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι στον πεζόδρομο της Μαιζώνος θα συναντούσε… Ι.Χ. επιβατικό. Η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη, με αποτέλεσμα ο διανομέας να βρεθεί στο οδόστρωμα.

Ο νεαρός ντελιβεράς τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο. Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία, ο οποία διενεργεί την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τον οδηγό του Ι.Χ.