Περιμετρική Πατρών: Ι.Χ. τυλίχθηκε στις φλόγες στο ύψος των Μποζαϊτίκων

Συναγερμός, σήμανε, νωρίτερα το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, στο ύψος των Μποζαϊτίκων, στην Περιμετρική της Πάτρας.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες επιχείρησαν άμεσα για την κατάσβεση του φλεγόμενου οχήματος.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Η Τροχαία, σε συνεργασία με υπαλλήλους της Ολυμπίας Οδού, προχώρησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας.