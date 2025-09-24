Πειραιάς: Θρήνος για τον 20χρονο ναυτικό- Σκοτώθηκε στο εκπαιδευτικό του ταξίδι

Ένας 20χρονος ναυτικός σκοτώθηκε σήμερα το πρωί όταν πιάστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του ισογείου γκαράζ του πλοίου του Blue Star Χίος με το περιστατικό να προκαλεί σοκ και να βυθίζει στο πένθος την οικογένειά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 20χρονος δόκιμος ναυτικός άφησε την τελευταία του πνοή στο πλοίο μόλις 15 μέρες αφότου είχε ξεκινήσει το εκπαιδευτικό του ταξίδι.

Ο 20χρονος συμμετείχε στο υποχρεωτικό εκπαιδευτικό του ταξίδι, στο πλαίσιο της φοίτησης του σε ναυτική σχολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος νεαρός κατευθυνόταν προς το μηχανοστάσιο όταν φέρεται να άνοιξε η πόρτα, να εισήλθε, αλλά στη συνέχεια να εγκλωβίστηκε καθώς η πόρτα έκλεισε πάνω του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις θέλουν μέρος του ρουχισμού του να πιάστηκε στην πόρτα με αποτέλεσμα να μην προλάβει να απεμπλακεί προτού κλείσει η πόρτα.

Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στον Πειραιά κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί η ζωή του.

Ο πόνος είναι αβάσταχτος για την οικογένεια που δεν μπορεί να πιστέψει πως ο γιος τους πριν λίγες εβδομάδες ξεκινούσε γεμάτος όνειρα και τώρα επιστρέφει νεκρός. Οι συνάδελφοί του δηλώνουν συγκλονισμένοι από το τραγικό περιστατικό καθώς όπως αναφέρουν ο νεαρός δόκιμος ναυτικός έδειχνε αφοσίωση και διάθεση να μάθει τη δουλειά.

Το Λιμενικό Σώμα διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ έχει ενημερωθεί σχετικά και ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Η ανακοίνωση της εταιρίας

«Σήμερα το πρωί στις 8:00 στο Blue Star Chios το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος - Πειραιάς, εντοπίστηκε - χωρίς τις αισθήσεις του - ναυτικός του πλοίου εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα. Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό και παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά στις 09:15, ο ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη συμπαράστασή της στους οικείους του ναυτικού. Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος»