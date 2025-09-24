Κάτοικοι Γηροκομειού στο thebest: «Ελπίζουμε ότι δεν θα είμαστε η είδηση της ερχόμενης εβδομάδας, λόγω πλημμυρών»

Οι μήνες περνούν, τα πρωτοβρόχια αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους, τις επόμενες ημέρες, ωστόσο οι κάτοικοι της περιοχής Γηροκομειού εξακολουθούν να περιμένουν τα έργα αποκατάστασης μετά τις καταστροφικές φωτιές που έπληξαν την περιοχή, αρχικά το καλοκαίρι του 2024 και στη συνέχεια τη νεότερη της 12ης Αυγούστου.

Η αγωνία είναι έκδηλη, καθώς οι κάτοικοι φοβούνται ότι τα πρώτα δυνατά καιρικά φαινόμενα μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα.

«Η φετινή φωτιά δημιούργησε μια μεγαλύτερη λεκάνη νερού, η οποία δεν θα έχει που να στραγγιστεί και θα κατέβει προς τα κάτω. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη, η φωτιά, σε έκταση σε εκείνη την περιοχή, όλος ο Άγιος Τρύφωνας, έχει καεί και τα βρόχινα νερά σίγουρα θα είναι περισσότερα. Οι πλαγιές έχουν απογυμνωθεί από το πράσινο. Ελπίζουμε ότι δεν θα είμαστε η είδηση της ερχόμενης εβδομάδας, λόγω πλημμυρών» αναφέρει στο thebest.gr η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γηροκομειού Ντίνα Παπάκου.

Την ίδια ώρα, η έλλειψη παρεμβάσεων εντείνει την ανησυχία των κατοίκων. «Το έργο της αντιστήριξης που περιμέναμε, μέσα στον συνοικισμό δεν έχει γίνει ακόμα. Τα καμένα δέντρα, δεν έχουν κοπεί όλα, έχουν κοπεί μόνο όσα αφορούσαν το Δασαρχείο, αλλά υπάρχουν και άλλα που θα έπρεπε. Ελπίζουμε, τόσο τις επόμενες ημέρες αλλά και στη συνέχεια, να μην έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα έχουμε σίγουρα και κατολισθήσεις».