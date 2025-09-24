Αναστασία Τσαλαμιδά: «Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το παιδί μου, από τα παιδιά στο τρένο»- Τι λέει στο thebest.gr η Πατρινή που κάνει απεργία πείνας στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι

Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, παραμένει σε απεργία πείνας η Πατρινή Αναστασία Τσαλαμιδά, στην πλατεία Συντάγματος. Με την κίνηση αυτή εκφράζει έμπρακτα την αλληλεγγύη της στον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος διεκδικεί την εκταφή του γιου του, ενός από τα θύματα της πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Η παρουσία της μπροστά από το ελληνικό κοινοβούλιο, δίνει συμβολικό χαρακτήρα στον αγώνα, τονίζοντας πως «το αίτημα των συγγενών δεν αφορά μόνο τις ίδιες τις οικογένειες, αλλά αγγίζει το κοινό αίσθημα δικαιοσύνης».

Η συνάντηση με τον Πάνο Ρούτσι

«Την πρώτη μέρα που έφθασα και είπα στον κ. Ρούτσι, ότι είμαι δίπλα του, μου έσφιξε το χέρι και μου είπε «βεβαίως και θέλω συμπαράσταση». Να πω ωστόσο, ότι δεν έχουμε καταφέρει να καθίσουμε να μιλήσουμε και να εμβαθύνουμε στο θέμα γιατί είναι συνέχεια πολύς ο κόσμος που έρχεται να τον δει και να τον αγκαλιάσει. Η κοινωνία είναι όλη μαζί του και αυτό εισπράττουμε κάθε μέρα. Βέβαια, ο κ. Ρούτσι, επειδή έχει καταπονηθεί πάρα πολύ, περνάει μεγάλα διαστήματα σε λήθαργο και ξεκουράζεται. Με συμβουλές γιατρών έχει, ωστόσο, διακόψει την απεργία δίψας γιατί ήταν άκρως επικίνδυνη για τη ζωή του και πιθανόν σήμερα που μιλάμε να μην ζούσε» αναφέρει, η κ. Τσαλαμιδά, μιλώντας στο thebest.gr.

Η απόφαση

«Αισθάνθηκα ότι είχα την υποχρέωση να το κάνω, ως άνθρωπος και ως γονιός. Έχω θυμό για όλο αυτό και με εξοργίζει η έλλειψη της δικαιοσύνης. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το παιδί το δικό μου, από τα παιδιά που ήταν στο τρένο. Θα μπορούσε να ήταν το δικό μου στο τρένο και να ήμουν εγώ στη θέση αυτών των γονιών. Με τις γνώσεις που έχω αλλά και με την απλή κοινή λογική, βρίσκω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη, πολλές παραλείψεις και πράγματα που δείχνουν να είναι εσκεμμένα. Όλη η έρευνα, δίνει την εντύπωση ότι την έχουν κάνει ή πολύ επιτήδειοι και δολοπλόκοι ή βλάκες και δεν πιστεύω ότι είναι βλάκες»

Η κοινωνία

«Αυτοί οι άνθρωποι, έστω και την τελευταία στιγμή, να βοηθηθούν. Να μάθει ο κόσμος την αλήθεια, όσο και αν αυτή μπορεί κάποιους να τους στεναχωρήσει ή να τους εκθέσει. Έχουν δικαίωμα οι γονείς των θυμάτων, να ξέρουν. Έχασαν τα παιδιά τους, δεν μπορούν να δεχτούν την αδικία, είναι κυκλωμένοι από ένα ψέμα, δεν ξέρουν γιατί τα έχασαν. Να μάθουν τι έγινε και γιατί έγινε, όπως και όλη η κοινωνία να μάθει».

Οι τρικλοποδιές

«Δεν πήραν καταθέσεις από τους ανθρώπους που έπρεπε, από τους επιζώντες, από τους περίοικους, έδιωξαν την πυροσβεστική από το πρώτο βράδυ, το μπάζωμα, η κοροϊδία με τους γερανούς για το που θα σταθούν αλλά ήταν εκεί στέκονταν και σήκωναν βαγόνια. Όλα είναι μια κοροϊδία, και νομίζουν ότι απευθύνονται σε χαζούς ανθρώπους αλλά ένας μέτρια νοήμων το αντιλαμβάνεται. Αυτό με έχει θυμώσει. Αυτοί οι άνθρωποι, έχασαν τα παιδιά τους και μετά αντιμετώπισαν απίστευτες δυσκολίες να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση. Είναι συνέχεια ένας αγώνας δρόμου, με εμπόδια και τρικλοποδιές. Αυτή οι γονείς, είναι πονεμένοι και αγανακτισμένοι».

Το όριο

«Δεν μπορώ να πω ότι θα μπορούσα να συνεχίσω την απεργία πείνας, μέχρι τέλους. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ λέω, όσο αντέχω ή όσο χρειάζεται και όσο η παρουσία μου εδώ υπηρετεί τον σκοπό του Πάνου Ρούτσι. Όσο η παρουσία μου βοηθάει, θέλω να είμαι δίπλα του. Αν σταματάει να βοηθάει, θα είμαι σπίτι μου, δίπλα στο παιδί μου».

Μια λέξη

«Δικαιοσύνη»

· Υπενθυμίζεται ότι από τη δεύτερη κιόλας ημέρα της κινητοποίησης του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος ζητά την εκταφή του παιδιού του, στο πλευρό του βρίσκεται και ο Αιγιώτης Δημήτρης Οικονομόπουλος. Πατέρας και ο ίδιος, χωρίς να έχει χάσει συγγενείς στην τραγωδία των Τεμπών, όπως και η κ. Τσαλαμιδά, εκφράζει την αλληλεγγύη του, συμμετέχοντας στην απεργία πείνας.