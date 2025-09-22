Σε απεργία πείνας και η 60χρονη μητέρα από την Πάτρα: «Δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας λόγος να του απαγορεύουν την εκταφή»

«Δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας λόγος να του απαγορεύουν την εκταφή». Με αυτή τη φράση, η Αναστασία Τσαλαμιδά, 60χρονη μητέρα από την Πάτρα, εκφράζει την αγανάκτησή της και δηλώνει τη στήριξή της στον Πάνο Ρούτσι. Η ίδια είναι το δεύτερο άτομο που προχωρά σε απεργία πείνας, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το πρόσωπό του.

Η ίδια υποστηρίζει ότι η άρνηση των αρχών είναι νομικά αβάσιμη: "Έχω μελετήσει το θέμα και νομικά δεν στέκεται αυτό. Εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι οικογενειακής αντιζηλίας, δεν μπορούν να του αρνηθούν την εκταφή. Έπρεπε να έχουν δώσει την άδεια και στον Ασλανίδη και στον Πάνο".

Η απόφασή της, όπως εξηγεί, πηγάζει από την ανάγκη για συμπαράσταση στον αγώνα του πατέρα που ζητά την εκταφή του γιου του. "Αυτό που έκανε ο κύριος Ρούτσι, δεν θα έπρεπε να μείνει μόνος του. Επειδή παρακολουθώ στενά το θέμα των Τεμπών και έχω πάρα πολύ θυμό μέσα μου, θεώρησα ότι οφείλουμε να είμαστε δίπλα του".

Η κα Τσαλαμιδά, μητέρα ενός 20χρονου γιου, τονίζει πως δεν είναι συγγενής θύματος, αλλά νιώθει το θέμα προσωπικό: "Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα, έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη".

Ξεκαθαρίζει, τέλος, ότι δεν είχε καμία προηγούμενη σχέση με τον Πάνο Ρούτσι ή τον άλλο απεργό πείνας από το Αίγιο. "Όχι, όχι, χθες γνωριστήκαμε. Δεν είμαστε συνοδοιπόροι σε κάτι, παρά μόνο στον αγώνα αυτόν που κάνει, που είναι απόλυτα δίκαιος".

Υπενθυμίζεται ότι στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, από τη δεύτερη κιόλας ημέρα του αγώνα του για την ικανοποίηση του αιτήματός του σχετικά με την εκταφή του παιδιού του, βρίσκεται ο Δημήτρης Οικονομόπουλος. Αν και δεν έχασε κάποιον συγγενή στην τραγωδία των Τεμπών, ο κ. Οικονομόπουλος, πατέρας και ο ίδιος, στέκεται έμπρακτα αλληλέγγυος, συμμετέχοντας στην απεργία πείνας δίπλα στον κ. Ρούτσι.