Καστοριά: Μαχαίρωσε 23χρονο μετά από καβγά- Συνελήφθη 24χρονος

Σοκαριστικό περιστατικό

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (22/9) στο Άργος Ορεστικού Καστοριάς, κοντά στη λαϊκή αγορά της πόλης, όταν 24χρονος αλλοδαπός επιτέθηκε με μαχαίρι σε 23χρονο ομοεθνή του, ο οποίος διαμένει μόνιμα στην περιοχή.

Το χρονικό του επεισοδίου

Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, οι δύο άνδρες φαίνεται πως λογομάχησαν έντονα, με την ένταση να κλιμακώνεται και τον 24χρονο να τραυματίζει σοβαρά τον 23χρονο με μαχαίρι. Αμέσως μετά την επίθεση, ο δράστης διέφυγε από το σημείο, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Το θύμα, φέροντας σοβαρά τραύματα στην κοιλιακή χώρα, μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή και άρχισαν να λαμβάνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες.

Σύλληψη του δράστη

Ο δράστης εντοπίστηκε λίγο αργότερα από τις αρχές και συνελήφθη. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού και κατόπιν στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, καθώς έφερε τραύμα στο χέρι από το μαχαίρι.

