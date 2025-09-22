Σχεδόν 1 στους 4 νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς σε άδεια- Νομός έμεινε με τους μισούς νηπιαγωγούς

Για τους χιλιάδες διορισμούς εκπαιδευτικών, τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία, αλλά και τις άδειες που λαμβάνουν πολλοί νεοδιόριστοι, μίλησε ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κώστας Βλάσης.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να κατατεθεί η νομοθετική ρύθμιση για τα Κέντρα Μελέτης.

«Από 1η Σεπτεμβρίου οι επιπλέον 10.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί διορίστηκαν και ήταν στις αίθουσες, κάτι πολύ σημαντικό, αν σκεφτούμε ότι από το 2020 έως και φέτος έχουν διοριστεί περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βλάσης. Πρόσθεσε ότι «στις αρχές Σεπτέμβρη ήρθε και το πρώτο κύμα των αναπληρωτών. 24.000 αναπληρωτές διορίστηκαν για να αντιμετωπιστούν τα κενά. Κενά βέβαια εξακολουθούν να υπάρχουν».

Ο υφυπουργός τόνισε ότι μεγάλο ποσοστό των φετινών διορισθέντων δεν έχουν αναλάβει ακόμη υπηρεσία, για διάφορους λόγους. «Πολλοί από τους νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικούς δεν κάνουν αποδοχή του διορισμού ή ζητούν άδεια άνευ αποδοχών ή παράταση, συνήθως μικρή, για το χρόνο ορκωμοσίας τους κι άλλοι για πιο σοβαρούς λόγους» εξήγησε, επισημαίνοντας πως «σχεδόν το 23% των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν φέτος έχει πάρει κατευθείαν άδεια (ανατροφής τέκνου, κύησης, επαπειλούμενης κύησης κ.α.)».

Ο ίδιος έδωσε και συγκεκριμένα παραδείγματα: «Σε έναν μόνο νομό διορίστηκαν 12 νηπιαγωγοί και πήραν άδεια οι 6. Σε άλλο μικρό νησί διορίστηκε νηπιαγωγός που πήρε αμέσως άδεια κι εμείς στείλαμε έναν άλλο για να μη μείνουν χωρίς νηπιαγωγό τα παιδιά».

Κατά τον κ. Βλάση, η διαχείριση της κατάστασης παραμένει δύσκολη: «Πρόκειται για δύσκολη εξίσωση, αφού αλλιώς υπολογίζουμε κι αλλιώς μας έρχονται, κάτι που δε μπορούμε να το προβλέψουμε». Ωστόσο, όπως είπε, το υπουργείο προχωρά σε νέες ενισχύσεις: «Μέχρι την Πέμπτη πάντως θα προχωρήσουμε στο β’ κύμα διορισμού αναπληρωτών, δασκάλων και καθηγητών για να καλύψουμε τα κενά».