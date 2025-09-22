Χωρίς το Ισραήλ η αυριανή συνεδρίαση του ΟΗΕ για τη Γάζα

Τι αναφέρει ο Ισραηλινός πρεσβευτής
Το Ισραήλ δεν θα δώσει το «παρών» στην αυριανή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία θα επικεντρωθεί στην κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, λόγω του εορτασμού της εβραϊκής πρωτοχρονιάς.
Την απόφαση ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας ως «λυπηρό» το γεγονός ότι η συνεδρίαση θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία της χώρας του.
«Θέλω να σας ενημερώσω ότι η αντιπροσωπεία του Ισραήλ δεν θα συμμετάσχει σε αυτήν τη συνεδρίαση που συμπίπτει με το Ρος Χασανά, την εβραϊκή πρωτοχρονιά», ανέφερε ο Ντάνι Ντάνον σε επιστολή του προς τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Παρά το αίτημα του Ισραήλ για αλλαγή ημερομηνίας της συνεδρίασης—την οποία προκάλεσαν η Αλγερία, η Γουιάνα, το Πακιστάν, η Σιέρα Λεόνε και η Σομαλία, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ—ο προγραμματισμός παρέμεινε ως είχε. «Είναι λυπηρό που το Συμβούλιο συνεδριάζει χωρίς το Ισραήλ», σημείωσε ο Ισραηλινός διπλωμάτης σε σχετικό βιντεοσκοπημένο μήνυμα.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναμένεται να απευθύνει ομιλία την Παρασκευή από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.ο
