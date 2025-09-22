Θεσσαλονίκη: «Μου μίλησε πάλι άσχημα και θόλωσα» λέει ο 50χρονος που έπνιξε την αδελφή του

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, ο 50χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία της 59χρονης αδελφής του στη Θεσσαλονίκη δήλωσε στους αστυνομικούς: «Μου μίλησε πάλι άσχημα και θόλωσα».

Ο δράστης φέρεται να τύλιξε σακούλα γύρω από τον λαιμό της γυναίκας, οδηγώντας στον θάνατό της.

Τα όσα ισχυρίστηκε ο αδελφοκτόνος στους αστυνομικούς, που κλήθηκαν να του πάρουν κατάθεση για τη φρικτή δολοφονία, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr. O 50χρονος άνδρας που το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου (20.09.2025) σκότωσε την αδερφή του στο διαμέρισμά της στη Θεσσαλονίκη και στην συνέχεια τηλεφώνησε στην αστυνομία και ομολόγησε την πράξη του, ούτε μια στιγμή δεν αρνήθηκε να εξιστορήσει τα όσα διέπραξε.

Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι η ψυχική φόρτιση αλλά οι αλλεπάλληλοι καβγάδες που είχε με την 59χρονη αδερφή του ήταν η βασική αιτία που τον ώθησαν να της αφαιρέσει τη ζωή.

«Στη διαδρομή από το νοσοκομείο για το σπίτι δέχτηκα τηλεφωνική κλήση από τη σύζυγο μου και την ενημέρωσα ότι θα διανυκτερεύσω στο σπίτι της αδελφής μου. Αυτή αντέδρασε με θυμό λέγοντας μου να πάρω τα πράγματα μου και να μείνω μόνιμα με την αδελφή μου. Αυτό με τάραξε» είπε αρχικά στους αστυνομικούς ο 50χρονος αδερφοκτόνος.

Συνεχίζοντας την αφήγηση του στους άνδρες της ΕΛ. ΑΣ., ο 50χρονος μίλησε για τη στιγμή όπου έφτασε με την αδερφή του στο διαμέρισμα όπου διέπραξε το έγκλημα του.

«Μου επιτέθηκε λεκτικά»

«Όταν έφτασα στο σπίτι της αδελφής μου, η οποία είχε εμμονή με την καθαριότητα και φοβόταν τα μικρόβια, μου μίλησε και πάλι πολύ έντονα και με άσχημο τρόπο γιατί πάτησα με τις κάλτσες μου εκεί που άφησα τα παπούτσια μου» είπε ο 50χρονος και συνεχίζοντας πρόσθεσε:

«Στη συνέχεια, μου επιτέθηκε πολύ έντονα λεκτικά για ένα σχαράκι που βρισκόταν στην αποχέτευση της τουαλέτας. Εκείνη τη στιγμή θόλωσα εντελώς με όλα αυτά που μου έλεγε και σε συνδυασμό με τον καυγά που είχε προηγηθεί με τη σύζυγο μου ενήργησα χωρίς να συνειδητοποιήσω την πράξη μου».

Σύμφωνα τώρα με την νεκροψία – νεκροτομή ο θάνατος της 59χρονης ήταν ασφυκτικός, ενώ η γυναίκα πάλεψε με τον αδερφό της προκειμένου να γλιστρήσει από τα χέρια του. Μάλιστα στο χώρο βρέθηκαν σημάδια πάλης κι αντίστασης, ενώ η γυναίκα ήταν σε ακόμα πιο ευάλωτη θέση καθώς μόλις είχε βγει από το νοσοκομείο.

Ο 50χρονος που οδηγήθηκε στον εισαγγελέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, μετά τη προθεσμία που έλαβε θα απολογηθεί την ερχόμεη Τετάρτη.