Πάτρα: Αστυνομικός εμβόλισε το αυτοκίνητο του αδερφού του και τον χτύπησε με λοστό

Τι κατήγγειλε ο αδελφός του ένστολου
Αναζητείται ένας αστυνομικός στην Πάτρα μετά από καταγγελία του αδερφού του στην ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με την οποία ο ένστολος. έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο οχημά του, μετά απο λογομαχία.
Μάλιστα σύμφωνα με την καταγγελία, ο αστυνομικός τον ξυλοκόπησε , τον έριξε στο έδαφος και τον χτύπησε με λοστό.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην Οβρυά το απόγευμα της Δευτέρας και ο ένστολος αναζητείται καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.
Ο αστυνομικός δεν παρουσιάστηκε στο τμήμα την επόμενη ημέρα, επικαλούμενος ασθένεια.
«Μαμά φοβήθηκα» -Τι λέει η μητέρα της 13χρονης την οποία ανήλικες ανάγκασαν να τους φιλήσει τα πόδια
Πάτρα: Πριν μήνες, σοβάδες σκότωσαν έναν 59χρονο- Σήμερα, στην ίδια πολυκατοικία, σήμανε συναγερμός
Κάτοικοι Γηροκομειού στο thebest: «Ελπίζουμε ότι δεν θα είμαστε η είδηση της ερχόμενης εβδομάδας, λόγω πλημμυρών»
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr