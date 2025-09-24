Πάτρα: Αστυνομικός εμβόλισε το αυτοκίνητο του αδερφού του και τον χτύπησε με λοστό

Αναζητείται ένας αστυνομικός στην Πάτρα μετά από καταγγελία του αδερφού του στην ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με την οποία ο ένστολος. έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο οχημά του, μετά απο λογομαχία.

Μάλιστα σύμφωνα με την καταγγελία, ο αστυνομικός τον ξυλοκόπησε , τον έριξε στο έδαφος και τον χτύπησε με λοστό.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Οβρυά το απόγευμα της Δευτέρας και ο ένστολος αναζητείται καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Ο αστυνομικός δεν παρουσιάστηκε στο τμήμα την επόμενη ημέρα, επικαλούμενος ασθένεια.