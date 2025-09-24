Πάτρα: Πριν μήνες, σοβάδες σκότωσαν έναν 59χρονο- Σήμερα, στην ίδια πολυκατοικία, σήμανε συναγερμός

Για αντικίμενο που κρεμόταν από μπαλκόνι σε πολυκατοικία στο κέντρο της Πάτρας, ειδοποιήθηκε νωρίτερα η Πυροσβεστική.

Μάλιστα επρόκειτο για την ίδια πολυκατοικία στη οδό Γούναρη, στο ύψος της Ρήγα Φεραίου, από την οποία αποκολλήθηκε τον Μάιο από μπαλκόνι, τμήμα της μαρκίζας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνδρας, που περνούσε από κάτω.

Σήμερα κρεμόταν από τον 5ο όροφο ένα ξύλο και η πυροσβεστική έφτασε στο σημείο με ένα όχημα και το απομάκρυνε.

ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΕΣ