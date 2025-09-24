«Μαμά φοβήθηκα» -Τι λέει η μητέρα της 13χρονης την οποία ανήλικες ανάγκασαν να τους φιλήσει τα πόδια

Αίσθηση στο πανελλήνιο προκάλεσε το βίντεο με τη 13χρονη στην Πάτρα, την οποία ανήλίκες την ανάγκασαν να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια.

Για το συμβάν μάλιστα έχουν συλληφθεί 4 ανήλικες.

Σήμερα η μητέρα της 13χρονης μίλησε στο MEGA. «Ήρθε η κόρη μου από το σχολείο, μου λέει ‘μαμά θέλω να σου πω κάτι, με γονάτισε η τάδε, μου λέει φίλησέ μου τα πόδια, ζήτα μου συγγνώμη αλλιώς θα σε μαχαιρώσω’. Της λέω ‘τι έκανες’, μου λέει ‘το έκανα’, ‘φοβήθηκα’ μου λέει», είπε μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Buongiorno», η μητέρα της.

«Το βίντεο μου είπε ότι τράβαγε το κορίτσι το ένα. Πήρα τη μητέρα της, της λέω ότι η κόρη σου έχει στο κινητό της ένα βίντεο, θα ήθελα να μου το στείλεις να το δω, μου το έστειλε. Από εκεί και πέρα πήγα στην Αστυνομία, έκανα μήνυση».

Όπως λέει η ίδια κανείς δεν της έχει ζητήσει συγγνώμη για το περιστατικό. «Δεν με έχει πάρει τηλέφωνο κανένας. Η κόρη μου προσπαθεί να μη δείξει ότι την έχει ενοχλήσει αυτό που έγινε. Εχει αλλάξει όμως. Είναι πιο συγκρατημένη».

Για την υπόθεση η αστυνομία συνέλαβε τέσσερις ανήλικες ηλικίας 15,14,14 και 13 ετών.