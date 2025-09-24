Τροχαίο στην Πατρών- Τριπόλεως με μπετονιέρα- Τραυματίστηκε οδηγός

Τροχαίο ατύχημα με μπετονιέρα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό 111, στο ύψος της γέφυρας στο Χάνι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός της.

Το βαρύ όχημα εξετράπη της πορείας του, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και κατέληξε στο πρανές του δρόμου.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις.