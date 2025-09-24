Επετειακή δράση για τα 10 χρόνια του Ερευνητικού Σταθμού του «Δημόκριτου» στον Χελμό

Δέκα χρόνια συμπληρώνονται φέτος απ’ την έναρξη λειτουργίας στον Χελμό του Επιστημονικού Σταθμού Κλιματικής και Ατμοσφαιρικής Έρευνας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου ερευνητές του «Δημόκριτου» θα επισκεφθούν στα Καλάβρυτα και στη συνέχεια θα ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του ερευνητικού Σταθμού.

Η επετειακή εκδήλωση για τα 10 χρόνια της καινοτόμου έρευνας στον Χελμό θα ξεκινήσει με καλωσόρισμα των ερευνητών απ’ τον Δήμαρχο Καλαβρύτων και Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας Θανάση Παπαδόπουλο ενώ στη συνέχεια, μέσω του Χιονοδρομικού Κέντρου, θ’ ανέβουν στον Χελμό και εκεί θα γίνει ξενάγηση και παρουσίαση του Σταθμού.

Την εκδήλωση οργανώνει το Εργαστήριο Ραδιενέργειας, Περιβάλλοντος και Τεχνολογίας Αερολύματος για τις Ατμοσφαιρικές και Κλιματικές Επιπτώσεις (ΕΡΠΤΑΚ) του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ακτινολογικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΤΕΡΕΑ) του «Δημόκριτου».

Ο Σταθμός με την διεθνή ονομασία Helmos Hellenic Atmospheric Aerosol and Climate change Station βρίσκεται στην κορυφή του Χελμού, σε υψόμετρο 2.314 μέτρων καταγράφοντας δεδομένα για τη σύσταση της ατμόσφαιρας, τα θερμοκηπιακά αέρια και το ατμοσφαιρικό αερόλυμα.

Η δε στρατηγική θέση του ερευνητικού Σταθμού επιτρέπει να πραγματοποιούνται μετρήσεις που δεν επηρεάζονται άμεσα από τοπικές εστίες ρύπανσης, όπως οι εκπομπές απ’ την βιομηχανία και τις μεταφορές. Συνεπώς, καταγράφονται δεδομένα από το αδιατάρακτο ατμοσφαιρικό υπόβαθρο, προσφέροντας έτσι μια αξιόπιστη εικόνα για τις ανθρωπογενείς επιδράσεις ευρύτερης εμβέλειας στην ατμόσφαιρα και στο κλίμα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σ’ ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Τα χαρακτηριστικά αυτά καθιστούν τον Σταθμό του Χελμού μοναδικό, σε κλίμακα και θέση, σ’ όλη την Ανατολική Μεσόγειο, εξαιρετικά πολύτιμο για την κατανόηση των εξελίξεων στην ατμόσφαιρα και την κλιματική αλλαγή αλλά και μέρος σημαντικών επιστημονικών πειραμάτων για τις βροχοπτώσεις, τη νεφοκάλυψη κ.α.

Οι δε μετρήσεις για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ατμοσφαιρικών παραμέτρων και των συγκεντρώσεων των αερίων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, ξεκίνησαν στον Χελμό στα τέλη του 2015.