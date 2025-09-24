Πάτρα: Το χάμπουργκερ είχε μέσα και...σύρμα!

Το χάμπουργκερ που παράγγειλε μια γυναίκα από ταχυφαγείο στην Πάτρα έκρυβε μια δυσάρεστη και εν δυνάμει επικίνδυνη "έκπληξη".

Το φαγητό της εκτός από τα άλλα υλικά είχε και ένα κομμάτι σύρμα!

Ευτυχώς, το εντόπισε εγκαίρως, πριν φτάσει στο στόμα της ή, ακόμα χειρότερα, πριν το καταπιεί. Όπως δηλώνει, εάν δεν το είχε προσέξει, θα μπορούσε να είχε τραυματιστεί σοβαρά είτε στο στόμα είτε στον φάρυγγα.

Σοκαρισμένη, επικοινώνησε άμεσα με το κατάστημα, όμως –σύμφωνα με την ίδια– αντί για κάποια λύση ή συγγνώμη, ήρθε αντιμέτωπη με αδιαφορία και δικαιολογίες. Μάλιστα, όπως καταγγέλλει, δεν της προσφέρθηκε ούτε αντικατάσταση του φαγητού, ενώ ορισμένοι αμφισβήτησαν αν το περιστατικό συνέβη πράγματι στις εγκαταστάσεις τους.

Η μητέρα, που διατηρεί φωτογραφικές αποδείξεις, δηλώνει αποφασισμένη να μην αφήσει το περιστατικό να περάσει απαρατήρητο.

«Αν το παιδί μου είχε δαγκώσει εκείνη τη μπουκιά;»,αναρωτιέται