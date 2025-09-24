Αίγιο: Διέρρηξε αυτοκίνητο για να πάρει... κέρματα

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Αίγιο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός

άνδρας, διότι παραβίασε σταθμευμένο αυτοκίνητο και αφαίρεσε -12,3- ευρώ σε κέρματα, προξενώντας παράλληλα φθορές, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.



Εξιχνίαση κλοπής

Εξιχνιάστηκε μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, υπόθεση

κλοπής, που διαπράχθηκε τον Ιούνιο του έτους 2023 στο Αίγιο και σχηματίσθηκε ανάλογη δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος παραβίασε σταθμευμένο ιδιωτικής χρήσης φορτηγό και αφαίρεσε ένα ηλεκτρικό κρουστικό τρυπάνι, μαζί με διάφορα

εξαρτήματα αυτού στην βαλίτσα μεταφοράς, ένα ηλεκτρικό τρυπάνι μπαταρίας και διάφορα εργαλεία χειρός, με την συνολική αξία των αφαιρεθέντων να

ανέρχεται στα -1.000- ευρώ. Το κλεμμένο ηλεκτρικό τρυπάνι κατασχέθηκε και θα αποδοθεί στον κάτοχό

του.



Συλλήψεις για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες αργά το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών,

ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν : μια συσκευασία με κοκαΐνη συνολικού βάρους

-23,5- γραμμαρίων, δύο αυτοσχέδια τσιγάρα με μίγμα καπνού κάνναβης, ένα πτυσσόμενο γκλοπ, ένα μαχαίρι και -1.980- ευρώ.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη, ακόμη ένας άνδρας, που είχε αγοράσει από τον κατηγορούμενο μικροποσότητα κοκαΐνης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.



Συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθησαν, χθες, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Πατρών και του Τμήματος Άμεσης Δράσης

Πατρών, δύο ημεδαποί άνδρες, διότι σε αστυνομικούς ελέγχους που τους διενεργήθηκαν, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν 2,2 γραμμάρια κάνναβης, 0,6 γραμμάρια ηρωίνης και ένας πλαστικός τρίφτης της

ναρκωτικής ουσίας.



Σύλληψη για παράνομη οπλοκατοχή

Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας,

ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι συνολικού μήκους

-30- εκατοστών.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Δύο συλλήψεις για κλοπή

Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, στον Πύργο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου,

δύο ημεδαποί άνδρες, διότι εισήλθαν από ανασφάλιστη θύρα σε ξυλουργείο και αφαίρεσαν ένα κινητό τηλέφωνο υπαλλήλου με τη θήκη του, που περιείχε

το χρηματικό ποσό των -50- ευρώ και μια τραπεζική κάρτα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το κλεμμένο κινητό τηλέφωνο και το επέστρεψαν

στον κάτοχό του.



Εξιχνιάσεις τριών κλοπών

Εξιχνιάστηκαν μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, τρεις

υποθέσεις κλοπών που διαπράχτηκαν στις 03-7-2025 και από 03-9-2025 έως

και 19-9-2025 σε περιοχές της Αμαλιάδας.



Στην πρώτη υπόθεση, σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, ο οποίος διέρρηξε αποθήκη και αφαίρεσε ένα χορτοκοπτικό.

Στην δεύτερη υπόθεση, σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή σε βάρος ενός

ημεδαπού άνδρα, ο οποίος αφαίρεσε από δύο οικίες στην Αμαλιάδα και στην Κουρούτα, δύο έγχρωμες τηλεοράσεις, δύο αποκωδικοποιητές και το

χρηματικό ποσό των -510- ευρώ συνολικά.



Εξιχνίαση απάτης

Εξιχνιάστηκε, μετά από μεθοδική έρευνα του των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας,

υπόθεση απάτης που διαπράχτηκε στις 10-7-2025, στην Αμαλιάδα και σχηματίσθηκε ανάλογη δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος προσποιούμενος τον λογιστή εξαπάτησε έναν

ημεδαπό άνδρα και του αφαίρεσε 1.100 ευρώ, -4- χρυσά δαχτυλίδια και ένα

χρυσό ρολόι.



Σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Τραγανό Ηλείας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που της διενεργήθηκε

διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο υπό την επήρεια μέθης.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Σύλληψη άνδρα αναζητούμενου με ένταλμα σύλληψης

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης

Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας για

εγκληματική οργάνωση, απείθεια, απάτη και παράβαση νομοθεσίας περί

όπλων.



Σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων

Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του

διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μια συσκευασία με

μικροποσότητα κάνναβης.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ

Σύλληψη για κλοπή

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στη Ναύπακτο από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, ένας ημεδαπός άνδρας,

διότι αφαίρεσε από πρακτορείο ΟΠΑΠ δέκα ‘ξυστό’ συνολικής αξίας -100-

ευρώ και αποπειράθηκε να εξαργυρώσει τα κέρδη σε άλλο πρακτορείο.



Σύλληψη για κλοπή

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων

Μεσολογγίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα αναδιπλούμενο

μαχαίρι.