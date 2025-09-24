Back to Top
Πάτρα: Αυτοκίνητο έπεσε στις γραμμές του Προαστιακού- ΦΩΤΟ

Πάτρα: Αυτοκίνητο έπεσε στις γραμμές του...

Στην Αγυιά

Στις γραμμές του τρένου έπεσε ΙΧ αυτοκίνητο νωρίτερα σήμερα στην Πάτρα.

Το συμβάν σημειώθηκε απέναντι από το στάδιο της Παναχαΐκής, στην Αγυιά. Όχημα που κινήθηκε πάνσω σε δρομάκι έπεσε στις ράγες.

Άμεσα η οδηγός βγήκε από το αυτοκίνητο και ενημέρωσε την αστυνομία. Με τη σειρά της ειιδοποίησε τον ΟΣΕ για να διακοπούν τα δρομολόγια του προαστιακού μέχρι να απομακρυνθεί το ΙΧ

