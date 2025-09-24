«Ήταν ανυπόμονος που θα ξεκινούσε στα καράβια»- Ο 20χρονος έχασε τη ζωή του στο πρώτο του δρομολόγιο

Το πρωί της Τετάρτης, ο 20χρονος έφτασε στο λιμάνι της Ρόδου για να αναλάβει τη βάρδια του στο μηχανοστάσιο του πλοίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δόκιμος ναυτικός βρέθηκε στη θέση του στις 07:45, προκειμένου να συμμετάσχει στο εκπαιδευτικό ταξίδι με το Blue Star Chios.

Το πλοίο και βρίσκονταν εν πλω και περίπου 60 λεπτά πριν φτάσει στο λιμάνι του Πειραιά, όταν η υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του γκαράζ του καραβιού τον εγκλώβισε. Αμέσως σήμανε συναγερμός και μόλις το πλοίο έφτασε στο Πειραιά, τον 20χρονο τον παρέλαβε ασθενοφόρο και τον μετέφερε χωρίς τις αισθήσεις του στο Τζάνειο νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη, ωστόσο δεν κατάφεραν να κρατήσουν στη ζωή τον Τάσο.



Στη περιοχή της Δροσιάς της Χαλκίδας όπου ο 20χρονος έμενε μαζί με τους γονείς επικρατεί πένθος και θλίψη. Όλοι έχουν να πουν τα καλύτερα λόγια για τον αδικοχαμένο νέο, ενώ η οικογένεια του δεν μπορεί ακόμα να πιστέψει το κακό που τους βρήκε. Οι συγγενείς του, συγκλονισμένοι από την απώλεια, μιλούν για το παιδί που είχε όνειρα να ταξιδέψει στις θάλασσες και να χτίσει το μέλλον του.

«Αλήθεια δεν ξέρω τι έχει συμβεί, κοιτάω το κενό… Πήγα και άναψα κερί μήπως και.. έμαθα ότι τον πλάκωσε μια πόρτα στο καράβι, κανείς δεν μπορεί να μου πει τι ακριβώς έχει γίνει. Στα καράβια ήταν μόνο 10 ημέρες, τώρα είχε ξεκινήσει. Ήθελε να μαζέψει λεφτά για να αγοράσει αμάξι», λέει στο newsit.gr ξάδερφος του 20χρονου και συνεχίζοντας συμπληρώνει: «Ο Τάσος όταν έκλεισε τα 18 έδωσε πανελλήνιες και πέρασε στη Κρήτη αλλά δεν του άρεσε η σχολή και γύρισε πίσω. Πήγε σε ιδιωτική σχολή στον Πειραιά. Όλο το καλοκαίρι μας έλεγε θα ξεκινήσω στα καράβια και ήταν ανυπόμονος. Στις 26 Αυγούστου είχαμε βγει όλοι μαζί για φαγητό γιατί θα έφευγε στο καράβι, αλλά τελικά τον πήραν τώρα πριν 10 ημέρες. Του άρεσε πολύ που θα έφευγε, ήθελε να μαζέψει λεφτά για να πάρει αμάξι. Βέβαια φοβόταν λίγο το πώς θα το περάσει επειδή δεν είχε ξανά φύγει, βέβαια είχε και τον αδερφό του που κάνει την ίδια δουλειά και ένιωθε καλύτερα. Ο αδερφός του δεν νομίζω να ξέρει κάτι, γιατί είναι 2ος ναυτικός στα καράβια και λείπει».