Βοιωτία: Τέθηκε σε αργία η 62χρονη υπάλληλος ΚΕΠ που έθαψε τη μητέρα της σε αυτοσχέδιο λάκκο- «Είχαμε να τη δούμε από το 2021»

Οι τελευταίες εξελίξεις

Οι αποκαλύψεις γύρω από την συγκλονιστική υπόθεση στη Βοιωτία, όπου μια 62χρονη έθαψε τη μητέρα της για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της, δεν έχουν τέλος. Εκτός από το προφανές σκέλος — την υποχρέωση της κόρης να επιστρέψει το χρηματικό ποσό της σύνταξης — κάθε μέρα προκύπτουν νέα, σοβαρά ερωτήματα. Αυτό που διερευνάται τώρα είναι το πότε και κυρίως πώς απεβίωσε η άτυχη 92χρονη. Η εισαγγελία της Θήβας διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί αν ο θάνατός της προκλήθηκε από ενέργειες της κόρης — είτε ως ανθρωποκτονία είτε ως θανατηφόρος έκθεση (π.χ. αμέλεια στη φροντίδα της, στέρηση τροφής ή άλλης βοήθειας). Μάλιστα, ο εισαγγελικός λειτουργός, πήγε ο ίδιος στο σημείο που ήταν θαμμένη η άτυχη ηλικιωμένη, για να κάνει επιτόπια έρευνα…

Σε αργία από τη θέση της διευθύντριας στο ΚΕΠ Η 62χρονη που φέρεται να προκαλούσε πολλά προβλήματα και στην εργασία της, από την οποία φέρεται να απουσίαζε συχνά, τίθεται σε αργία με απόφαση του δημάρχου Τανάγρας, από τα καθήκοντα της προϊσταμένης στο ΚΕΠ. Συνάδελφοί της, την κατηγορούν για εριστική συμπεριφορά και μιλούν για άνθρωπο που δημιουργούσε εντάσεις.

Συγγενής: Από το 2021 είχα να δω την μητέρα της 62χρονης Και ενώ οι αστυνομικοί ερευνούν αν η μητέρα της 62χρονης έπεσε θύμα ανθρωποκτονίας ή έκθεσης σε κίνδυνο, συγγενικό πρόσωπο αποκαλύπτει ότι είχε να δει την άτυχη ηλικιωμένη από το 2021! Μάλιστα περιγράφει ότι τότε, το 2021 είχε βρεθεί στην περιοχή και είχε δει την κόρη της, ζητώντας της να την αφήσει να δει και την μητέρα. Τότε εκείνη αρνήθηκε, λέγοντάς της ότι είναι μια χαρά. Μάλιστα της είπε ότι της κλειδώνει το ψυγείο για να μην τρώει γιατί είχε παχύνει! «Την ρωτούσα τι κάνει η μαμά, μου έλεγε μια χαρά είναι. Τότε που ήμουν εκεί, μου είπε ότι τρώει απαίσια, έχει πολύ παχύνει και τώρα της έχω κλειδώσει το ψυγείο. Γιατί είναι χοντρή και είναι σε μεγάλη ηλικία. Της κλειδώνω το ψυγείο για να μη μπορεί να φάει… Από 130 κιλά, η μητέρα είχε φτάσει 25!» περιέγραψε η συγγενής στην εκπομπή «Power Talk».