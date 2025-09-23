ΗΠΑ: Ντοκουμέντο από την αποστολή στο Ιράν με «βόμβες-καταστροφείς» πυρηνικών βάσεων

Τρεις μήνες μετά τον βομβαρδισμό των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, πτέραρχος Ντέιβιντ Όλβιν, αποκάλυψε λεπτομέρειες της επιχείρησης, εστιάζοντας στις υπερ-ισχυρές βόμβες που χρησιμοποιήθηκαν.

Στο αποχαρακτηρισμένο υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα, καταγράφεται η απογείωση stealth στρατηγικών βομβαρδιστικών B-2 Spirit από την αεροπορική βάση Γουάιτμαν, στο Μιζούρι των ΗΠΑ.

Έξι τέτοια αεροσκάφη διένυσαν μια τεράστια απόσταση μέχρι να φτάσουν στο Ιράν, όπου και εξαπέλυσαν τις πανίσχυρες διατρητικές βόμβες GBU-57 MOP, σχεδιασμένες για στόχους βαθιά θαμμένους κάτω από το έδαφος. Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής, τα αεροσκάφη επέστρεψαν με ασφάλεια σε αμερικανικό έδαφος.