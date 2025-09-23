ΗΠΑ: Ντοκουμέντο από την αποστολή στο Ιράν με «βόμβες-καταστροφείς» πυρηνικών βάσεων

Δείτε βίντεο
Τρεις μήνες μετά τον βομβαρδισμό των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, πτέραρχος Ντέιβιντ Όλβιν, αποκάλυψε λεπτομέρειες της επιχείρησης, εστιάζοντας στις υπερ-ισχυρές βόμβες που χρησιμοποιήθηκαν.
Στο αποχαρακτηρισμένο υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα, καταγράφεται η απογείωση stealth στρατηγικών βομβαρδιστικών B-2 Spirit από την αεροπορική βάση Γουάιτμαν, στο Μιζούρι των ΗΠΑ.
Έξι τέτοια αεροσκάφη διένυσαν μια τεράστια απόσταση μέχρι να φτάσουν στο Ιράν, όπου και εξαπέλυσαν τις πανίσχυρες διατρητικές βόμβες GBU-57 MOP, σχεδιασμένες για στόχους βαθιά θαμμένους κάτω από το έδαφος. Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής, τα αεροσκάφη επέστρεψαν με ασφάλεια σε αμερικανικό έδαφος.
Η επιχείρηση της 21ης Ιουνίου έγινε στις τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, το Φορντό, το Νατάνζ και το Ισφαχάν, έγινε στο πλαίσιο του 12ημερου πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν.
Τα Β-2 εκτόξευσαν 14 βόμβες «bunker buster» και επέστρεψαν στις βάσεις τους με ασφάλεια.
Το βίντεο δείχνει ακριβώς μια βόμβα GBU-57 MOP να τρυπάει το έδαφος. Προέρχεται από προηγούμενες δοκιμές της αμερικανικής και δείχνουν τον τρόπο λειτουργίας τους.
Πρόκειται για βόμβα που μπορεί να μεταφέρει το βομβαρδιστικό B-2 Spirit, με βάρος να φτάνει τα 13.600 κιλά.
Θεωρητική μπορεί να τρυπήσει 60 μέτρα ενισχυμένου σκυροδέματος ή 40 μέτρα συμπαγούς βράχου.
