Νέο είδος δεινοσαύρου βρέθηκε στην Αργεντινή με κόκαλο κροκόδειλου στο στόμα

Μια συναρπαστική νέα ανακάλυψη έκαναν επιστήμονες στην Παταγονία της Αργεντινής, όπου εντόπισαν έναν δεινόσαυρο μήκους περίπου επτά μέτρων, ο οποίος φαίνεται πως τρεφόταν με τα οστά αρχαίων συγγενών των κροκοδείλων.

Το νέο αυτό είδος ανήκει στους μυστηριώδεις μεγαραπτόρες — μια ομάδα σαρκοφάγων δεινοσαύρων που έζησε στη Νότια Αμερική, την Αυστραλία και τμήματα της Ασίας, πριν διασπαστεί σε διαφορετικά είδη με την πάροδο εκατομμυρίων ετών, σύμφωνα με το Associated Press.

Οι μεγαραπτόρες ήταν ιδιαίτερα γνωστοί για τα επίμηκη κρανία και τα «τεράστια και πολύ ισχυρά νύχια» τους, όπως εξηγεί ο παλαιοντολόγος Lucio Ibiricu από το Ινστιτούτο Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας της Παταγονίας, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

Παρά τις εντυπωσιακές ανακαλύψεις, οι επιστήμονες δεν είναι ακόμη βέβαιοι για τον τρόπο με τον οποίο κυνηγούσαν τα θηράματά τους ή για τη θέση τους στο εξελικτικό δέντρο, καθώς τα απολιθώματα που έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα είναι αποσπασματικά.

Στο πλαίσιο νέας μελέτης, οι ερευνητές ανέφεραν ότι εντόπισαν μέρη από το κρανίο, οστά των άκρων και της ουράς στον βραχώδη σχηματισμό Κολουέ Ουαπί. Ορισμένα χαρακτηριστικά των ευρημάτων υποδηλώνουν ότι πρόκειται για ένα άγνωστο μέχρι σήμερα είδος.

Ο νεοανακαλυφθείς δεινόσαυρος, που ονομάστηκε Joaquinraptor Casali, θεωρείται ένα από τα πιο πλήρη δείγματα μεγαραπτόρων που έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στην παλαιοντολογική γνώση, σύμφωνα με τον Federico Agnolin του Μουσείου Φυσικών Επιστημών Bernardino Rivadavia, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έρευνα.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το πλάσμα αυτό έζησε πριν από 66 έως 70 εκατομμύρια χρόνια, κοντά στην περίοδο εξαφάνισης των δεινοσαύρων, και πέθανε σε ηλικία τουλάχιστον 19 ετών. Η αιτία θανάτου του παραμένει άγνωστη.

Ένα αξιοσημείωτο εύρημα ήταν ένα οστό από το μπροστινό του άκρο που πίεζε τα σαγόνια ενός αρχαίου κροκοδείλου, γεγονός που ίσως αποκαλύπτει στοιχεία για τη διατροφή του δεινόσαυρου και τη θέση του στην τροφική αλυσίδα των προϊστορικών οικοσυστημάτων.

Ο Ibiricu επέλεξε να δώσει στο νέο είδος το όνομα του γιου του, Joaquin. Αν και ο μικρός δεν έχει ακόμη εκδηλώσει ενδιαφέρον για τους δεινόσαυρους, ο πατέρας του πιστεύει ότι μεγαλώνοντας θα ενθουσιαστεί. «Όλα τα παιδιά αγαπούν τους δεινόσαυρους, οπότε πιθανότατα θα ήταν και αυτός οπαδός τους», σχολίασε.