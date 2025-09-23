LIVE η 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 140 ηγετών, άρχισε την Τρίτη (23/9), στη Νέα Υόρκη, η 80η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία διεξάγεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον Οργανισμό καθώς μαίνονται οι συγκρούσεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία.

Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την ομιλία του να είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (26/9).