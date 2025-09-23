Μαρία Καρυστιανού: «Η αλήθεια μπαζώνεται ξανά» – Η απάντηση στον Άρειο Πάγο για τα αιτήματα εκταφής

Σε αυτή απαριθμεί μία σειρά ενεργειών του Αρείου Πάγου που όπως επισημαίνει, έδρασε αυτεπαγγέλτως στην υπόθεση των Τεμπών, ενώ αρχίζοντας την ανάρτησή της μιλά για «εμπαιγμό που έχει ξεπεράσει κάθε όριο» και κάνει λόγο για την «αλήθεια, που για άλλη μια φορά μπαζώνεται».

Μετά τις ανακοινώσεις του Εκπροσώπου Τύπου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που δήλωσαν ότι δεν μπορούν να παρέμβουν στον χειρισμό της υπόθεσης των Τεμπών για την εκταφή που ζητούν οι συγγενείς η Μαρία Καρυστιανού προχώρησε σε ανάρτηση στο Facebook.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«Επειδή ο εμπαιγμός σε βάρος μας έχει ξεπεράσει κάθε όριο, σας ενημερώνουμε για την αλήθεια, που για άλλη μία φορά ΜΠΑΖΩΝΕΤΑΙ:

Χθες ο Εκπρόσωπος Τύπου, αλλά και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έσπευσαν να πουν ότι δεν μπορούν να παρέμβουν στον χειρισμό της υπόθεσης των Τεμπών για την εκταφή που διακαώς ζητούν οι συγγενείς κα την οποία επίμονα αρνούνται οι δικαστές, ενώ η αλήθεια είναι:

1ον] Ότι ο προκάτοχος του κ. Τζαβέλλα, κ. Ντογιάκος, πρώην Εισαγγελέας ΑΠ, συμμορφούμενος σε επιστολή που επειγόντως του έστειλε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στις 06.03.2023 με φρέσκο το αίμα των παιδιών μας στις ράγες, ξεκίνησε ο ίδιος τη διαδικασία για την αντικατάσταση του Ανακριτή των Τεμπών, και έτσι την καυτή δικογραφία ανέλαβε ο γνωστός σε όλη την Ελλάδα, Ανακριτής, Σωτήρης Μπακαίμης, αυτός, κατά του οποίου καταφέρονται οι συγγενείς για καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων και για απόρριψη αιτημάτων ανάδειξης της αλήθειας, όπως και αυτό της εκταφής.

2ον] Η επίσης προκάτοχος του κ. Τζαβέλλα, κα. Αδειλίνη, Εισαγγελέας ΑΠ, λίγες ώρες μετά την επίσκεψη της δικηγόρου μου στην Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, κα. Αποστολάκη για την άσκηση των καθηκόντων της ως Επόπτριας του κ. Μπακαίμη, αφαίρεσε χωρίς δικαίωμα στις 18.03.2023 την εποπτεία της ανάκρισης των Τεμπών, από την εκ του νόμου Επόπτρια της Ανάκρισης, κα. Αποστολάκη – Καλογήρου, της οποίας ο γιος βρέθηκε σκοτωμένος σε απόκρημνο μέρος, και την ανέθεσε κατά παράβαση του άρθρου 32 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, στον νεότερό της και δη Αντεισαγγελέα Eφετών, κ. Τσόγκα, το οποίος σε χρόνο dt μελέτησε σε 7 μέρες τις πάνω από 60.000 σελίδες δικογραφίας και έβγαλε πρόταση 1000 σελίδων (!)

3ον] Η ίδια Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου διέταξε προκαταρκτική εξέταση για αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς (167Α ΠΚ) όταν βγήκε το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ που ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ πάνω στο τρένο που προκάλεσαν την πυρόσφαιρα που κατέκαψε τα παιδιά μας.

Τι θέση παίρνει ο κατά τ΄ άλλα αναρμόδιος Άρειος Πάγος στις παραπάνω παρεμβάσεις του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στη δικογραφία των Τεμπών;

Επίσης προσχηματικές είναι και όσα είδαν το φως της δημοσιότητας και για τα αιτήματα εκταφής. Διότι:

1ον] Μιλώντας με ντοκουμέντα σας παραθέτουμε τα έγγραφα, από τα οποία προκύπτει ότι και ο Ανακριτής της Λάρισας, Σωτήρης Μπακαίμης, αλλά και οι Δικαστές της Λάρισας ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 2025 ΤΗΝ ΕΚΤΑΦΗ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΖΗΤΗΣΑΝ ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ DNA, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ!

2ον] Και όλα αυτά ενώ έχουν στα χέρια τους:

(α) Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ με τη συμμετοχή του εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ERA), Bart Accou, που λέει ρητά:

«478. Εάν γινόταν σωστή δειγματοληψία και ανάλυση στον τόπο του ατυχήματος την 1η Μαρτίου 2023 (10-12 ώρες μετά το ατύχημα), θα υπήρχαν αρκετές πληροφορίες για τον προσδιορισμό του τύπου και της θέσης της πηγής για το άγνωστο καύσιμο (βλ. αυτοψία χώρου).»

(β) Την από 24.02.2025 Γνωμοδότηση του κ. Αθανάσιου Κωνσταντόπουλου, καθηγητή Χημικής Μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

(γ) Την από 16.01.2025 «Γνωμοδότηση επί της διαδικασίας δοκιμών – αναλύσεων δειγμάτων ελαίου σιλικόνης από το Γενικό Χημείο του Κράτους» που υπογράφεται από τον Τεχνικό Σύμβουλο – Πραγματογνώμονα Επικίνδυνων Μεταφορών – Διπλωματούχο Μηχανικό Α.Π.Θ., ΜΒΑ ΕΕΔΕ, κ. Μάρκο Γ. Χρυσό.

(δ) Την από 24.07.2024 Τεχνική Έκθεση του καθηγητή Πανεπιστημίου και κατόχου της έδρας Mike O’ Connor II, Επικεφαλής του Τμήματος Χημικής Μηχανικής Artie McFerrin («Artie McFerrin Department of Chemical Engineering») του Πανεπιστημίου του Τέξας («Texas A&M University») και Διευθυντή του Κέντρου Ασφάλειας Διαδικασιών Mary Kay O’ Connor [«Mary Kay O’Connor Process Safety Center (MKOPSC)»], κ. Faisal Khan.

(ε) Την από 13.05.2024 Τεχνική Έκθεση του κ. Βασίλειου Κοκοτσάκη,

οι οποίες επιβεβαιώνουν την πρόκληση της πυρόσφαιρας από αρωματικούς υδρογονάνθρακες – χημικά!

Παρά ταύτα, ο Ανακριτής Σωτ. Μπακαίμης, τι γράφει επίμονα και απόλυτα ακόμη και στις 31.07.2025 απορρίπτοντας για άλλη μία φορά αίτημα εκταφής!

«Απορρίπτει αίτημα εκταφής, καθόσον τούτο συνδέεται με τον ισχυρισμό μερίδας διαδίκων ότι στην εμπορική αμαξοστοιχία μεταφερόταν παράνομα ποσότητα διαλυτών – υδρογονανθράκων και η εκταφή ζητείται να λάβει χώρα προς επίρρωση του ισχυρισμού αυτού. Πλην όμως, από το συνδυασμό των χημικών αναλύσεων και των λοιπών εγγράφων που έχει αποστείλει το ΓΧΚ, των εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης των καθηγητών ΕΜΠ Δημητρίου Καρώνη (χημ. μηχανικός), Πέτρου Τσακιρίδη (μεταλλουργός) και των ενόρκων καταθέσεων του επιστημ. συνεργάτη ΑΠΘ, μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου μηχανικού Κων/ναυ Πασπαλά και των εκθέσεων που μας έχει καταθέσει προκύπτει ότι η πυρόσφαιρα και η εξ αυτής πυρκαγιά προκλήθηκε από τη δημιουργία και ανάφλεξη, υπό θερμοκρασία ηλεκτρικού τόξου, εκνεφώματος – αερολύμματος ελαίου σιλικόνης από το κύκλωμα ψύξης των μετασχηματιστών των ηλεκτραμαξών των συγκρουσθεισών αμαξοστοιχιών και όχι από άλλη αιτία και δη τυχόν μεταφερόμενη ποσότητα υδρογονάνθρακα.»

Δείτε λοιπόν και μάθετε την από 31.07.2025 επίμονη άρνησή του Ανακριτή, στην οποία ΑΠΟΣΙΩΠΑ όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που μιλούν για φορτίο χημικών, προκειμένου να αρνηθεί για πολλαπλή φορά το αίτημα εκταφής! Μάλιστα παραπέμπει στο Γενικό Χημείο του Κράτους! ΄Όταν όμως το Γενικό Χημείο Του Κράτους στις 29.08.2025 του έστειλε Πόρισμα ότι εντόπισε και ΞΥΛΟΛΙΟ ΚΑΙ 12 ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΨΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΕΚΤΑΦΗΣ, ΑΛΛΑ ΕΚΛΕΙΣΕ ΑΡΟΝ ΑΡΟΝ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΘΕΥΤΕΙ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ 29ης.08.2025 ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΙΤΗΜΑ ΕΚΤΑΦΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ – ΦΩΤΙΑ.

Είμαι υποχρεωμένη να βγάλω την αλήθεια στο φως για να μην σας εμπαίζει κανείς και κυρίως για να μην λερώσει κανείς με ψέματα και παραπληροφόρηση τον ΙΕΡΟ ΑΓΩΝΑ που δίνει ο Πάνος Ρούτσι, διακινδυνεύοντας τη ζωή του, για να γίνει η εκταφή των νεκρών, που τόσο επίμονα αρνείται το δικαστικό (και όχι μόνο) ΣΥΣΤΗΜΑ, από κάτω μέχρι πάνω, πολύ ψηλά, και έτσι ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΒΓΕΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΦΩΣ!

Αθήνα, 23.09.2025

Μαρία Καρυστιανού»