Μουρτζούκου μέσα από τη φυλακή: «Δεν σκότωσα τον Παναγιωτάκη»- Ποια κατονομάζει η 25χρονη

Μια νέα, ανατρεπτική διάσταση στην υπόθεση της δολοφονίας του μικρού Παναγιωτάκη φέρνει η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία κρατείται στις φυλακές ως καθ’ ομολογίαν δράστις τεσσάρων παιδιών.

Σε ηχητικό ντοκουμέντο που εξασφάλισε η εκπομπή «Αποκαλύψεις», η 25χρονη φαίνεται να αλλάζει στάση, μεταθέτοντας την ευθύνη για τον θάνατο του βρέφους στην ίδια τη μητέρα του.

«Πόπη, τι έγινε; Ο Παναγιωτάκης δεν είχε αισθήσεις»

Στην εξομολόγησή της, η Μουρτζούκου περιγράφει λεπτό προς λεπτό όσα εκτυλίχθηκαν στις 5 Αυγούστου 2024. Όπως λέει, βγήκε από το μπάνιο και είδε την Πόπη, μητέρα του παιδιού, σκυμμένη πάνω από τον μικρό Παναγιώτη, ο οποίος δεν είχε καμία αντίδραση.

«Ήμουνα στο μπάνιο όλα καλά, αφήνω την Πόπη με τον Παναγιωτάκη, στέλνει μήνυμα η Φωτεινή και καλά τι κάνετε; Ενώ βιαζόταν αυτή άρον άρον να φύγει δεν ξέρω τον λόγο.. = Μνημόσυνο είχε την επόμενη μέρα, τέλος πάντων άλλο ψέμα εκεί. Στέλνει μήνυμα λέει τι κάνετε; Τίποτα, λέει, ο Ρίνος είναι με το παιδί, λέει, από εκεί, κοιμούνται και εγώ κάθομαι για να μην το μάθει η Γιώτα τώρα όλο αυτό, ωραία, ωραία. Δεν πρέπει να είχαν περάσει σου λέω εγώ σκάρτα 20 λεπτά, δεν κάνω πολύ ώρα μπάνιο εγώ κανά 20λεπτο. Και φωνάζει: “Ειρήνηηηη”, Έλα της λέω, τι έκανες στο παιδί; Έχω μείνει με την πετσέτα στο κεφάλι σαν ***, φοράω τη βερμούδα, βγαίνω, αλλά όπως βγαίνω, είδες, η πόρτα φαίνεται το καρότσι, και φάτσα βλέπω την Πόπη, ακριβώς από πάνω από τον Παναγιωτάκη.»

Παρά τις προσπάθειές της να τον συνεφέρει, το παιδί δεν ανέκτησε τις αισθήσεις του. «Εγώ τον πήρα, εγώ τον παρέλαβα, εγώ τον πήγα στον γιατρό, εγώ τον παρέδωσα και η Πόπη μου καθόταν έξω», τονίζει χαρακτηριστικά.

Συγκλονιστική είναι η συνέχεια της αφήγησής της. Όπως υποστηρίζει, η ίδια χτυπούσε τις πόρτες για να δει το παιδί, ενώ η μητέρα του παρέμενε ατάραχη. «Βλέπεις τη μάνα του να κουνιέται;», λέει σε δραματικό τόνο, περιγράφοντας την αδιαφορία της Πόπης τη στιγμή που ο μικρός Παναγιωτάκης άφηνε την τελευταία του πνοή.

«Κάλυπτα την Πόπη, αλλά δεν αντέχω άλλο»

Η Μουρτζούκου παραδέχεται ότι επί έναν χρόνο προστάτευε την Πόπη, αποσιωπώντας όσα γνώριζε για το μοιραίο περιστατικό. «Όσο έτρεξα για τον Παναγιώτη, όσο τον μεγάλωσα… κι όμως κάλυπτα την Πόπη για να μη διαλυθεί η οικογένειά της. Δεν το αντέχω άλλο», δηλώνει, εμφανώς φορτισμένη.

Οι αντιφάσεις στις σχέσεις τους

Παρά τις δηλώσεις της Πόπης ότι δεν έχει καμία επικοινωνία με την προφυλακισμένη, η Μουρτζούκου επιμένει πως μιλούν συχνά στο τηλέφωνο και ότι γνωρίζει λεπτομέρειες για την πορεία των ερευνών. «Προχθές μιλούσαμε κανονικά και την επόμενη μέρα της πήραν το κινητό», αναφέρει. Μάλιστα, αποκαλύπτει πως η ψυχολογική της πίεση είναι τόσο έντονη που έφτασε στο σημείο να αυτοτραυματιστεί, όπως γράφει το ereportaz.gr.